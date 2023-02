Les pompiers de l'Yonne forment des chiens pour secourir les victimes des bombardements en Ukraine

Le lieutenant-colonel Paccaud, du SDIS 89, accompagné du maître-chien Franck Jacob, de la sapeur-pompier volontaire Olena Carsoulle, et de Yuliia Kharlamova, jeune réfugiée dans l'Yonne, et pompier professionnelle.

Sur le parking à l'arrière du centre de secours du SDIS de l'Yonne, à Auxerre, l'adjudant-chef Franck Jacob nous montre son camion d'équipe cynophile. Une ancienne ambulance transformée, dans laquelle trois malinois aboient lorsque la porte s'ouvre. Chacun est enfermé dans son box. "C'est ce type de camion qu'on aimerait envoyer en Ukraine", explique son supérieur, le lieutenant-colonel Paccaud. "Il comprend aussi une douche. C'est très important car là-bas, les chiens pourront être exposés à des substances chimiques, abrasives, durant leurs recherches dans les décombres. Ils devront être lavés très régulièrement."

Le Service départemental d'incendie et de secours espère dans l'idéal envoyer un camion de ce type d'ici le début de l'automne, avec à son bord des chiens entraînés. Une première en France. L'idée est née d'une conversation, entre l'adjudant-chef et maître-chien Franck Jacob, et Olena Carsoulle, lors d'un entraînement commun. Pompier-volontaire à Saint-Julien-du-Sault, d'origine ukrainienne, elle vit en France depuis vingt ans et suit à distance la guerre qui ravage son pays, dans lequel vit toujours sa mère.

Besoin urgent

"Je me suis aperçu qu'ils avaient besoin de beaucoup de chiens, pour fouiller les décombres, trouver des survivants", explique-t-elle. "L'Etat ukrainien s'est retrouvé dépassé par le nombre de bombardements et d'effondrements d'immeubles." Avec une amie ukrainienne, Yuliia, arrivée en France et réfugiée dans l'Yonne depuis le début de l'invasion russe, elle contacte les pompiers ukrainiens. Yuliia est sapeur-pompier professionnelle, dans la région de Kharkiv, à l'est du pays, à quelques kilomètres de la frontière avec la Russie.

Depuis, elles font le lien entre les deux parties. "Nos camarades ukrainiens nous ont expliqué qu'ils avaient besoin de beaucoup de chiens, car fouiller, renifler dans les décombres est une activité très fatigante pour les animaux", détaille Olena. "Et ils en ont besoin au plus tôt, car des bâtiments sont visés tous les jours par les frappes russes."

© Radio France - Thomas Giraudeau

Formation accélérée

D'habitude, la formation des chiens en France dure trois ans. Pour ce projet, le SDIS 89 compte aller beaucoup plus vite. L'entraînement ne durera que six à huit mois pour les quatre animaux sélectionnés. "C'est un défi, mais c'est possible. Nous sommes prêts", assure le lieutenant-colonel Paccaud. "On va gagner du temps en prenant des chiens qui sont déjà en âge de travailler [ils seront récupérés dans des SPA], aptes à supporter le charge de travail." De plus, ils vont selon lui "être confrontés à la réalité très régulièrement là-bas et progresser beaucoup plus vite qu'en France où, heureusement, des bâtiments ne s'effondrent pas tous les jours."

Pour faciliter la transition avec les maîtres-chiens ukrainiens, l'adjudant-chef Franck Jacob va aussi essayer de leur donner des ordres courts, et leur parler en anglais. Dans l'idéal, les pompiers ukrainiens viendront trois semaines à Auxerre, mener le temps d'adaptation en compagnie de leurs homologues icaunais.

Avant cela, "je vais d'abord leur faire travailler leur condition physique, ils doivent être comme des athlètes de haut niveau", décrit Franck Jacob. "Ensuite, on leur fera faire des exercices de plus en plus difficiles, avec plusieurs victimes ensevelies sous un tas de gravats de plus en plus important. Aussi mener des exercices avec des détonations partout autour d'eux."

Se sentir utile

Pour Olena et Yuliia, participer à ce projet est une manière pour elles d'aider leur pays à distance, se sentir utile. "Si ce petit geste peut sauver des vies, et aider à gagner la guerre", espère Olena. Yuliia, elle, souligne l'importance de soutenir les pompiers ukrainiens. Son père et son mari en sont. Ils vivent toujours là-bas, dans la région de Kharkiv, particulièrement visée par les Russes. "Ils sont très courageux, comme tous les Ukrainiens. Mon mari est déjà intervenu près de la ligne de front. Il porte régulièrement un casque de soldat et un gilet pare-balles, alors qu'il est pompier ! Et je suis certaine que nous gagnerons. J'ai l'espoir de bientôt rentrer chez moi, avec mes deux jeunes enfants, dans un pays en paix", conclue-t-elle.

Les pompiers de l'Yonne ont lancé une adresse mail, dons@sdis89.fr, pour recueillir de l'aide, des promesses de dons afin de financer notamment le camion d'équipe cynophile qui sera envoyé en Ukraine.