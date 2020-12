Les pompiers du Nord dépêchés dans la nuit à Douvres pour faire des tests Covid

La décision est tombée au début de la nuit : à deux heures et demi du matin jeudi 24 décembre, quinze pompiers ont embarqué dans un ferry direction l'Angleterre, avec 10 000 tests antigéniques en soute. Ils viennent prêter main forte aux autorités britanniques pour dépister les routiers, restés bloqués sur le sol anglais pendant deux jours à cause de la nouvelle souche de coronavirus.

Le but est de fluidifier le trafic vers la France, après 48 heures de frontière fermée vers le continent. En plus des pompiers, 10 membres de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, une association de protection civile, les accompagnent. Les tests sont fournis par la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises.

Les tentes de dépistages sont installées depuis 7 heures du matin, heure anglaise, dans le secteur de Douvres. Elle devrait se terminer dans la soirée.