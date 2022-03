Les pompiers du Pas-de-Calais organisent des collectes pour l'Ukraine dans leurs casernes

Pendant quinze jours à partir de ce lundi 21 mars, il sera possible de déposer vos dons pour l'Ukraine dans les 47 casernes des pompiers du Pas-de-Calais.

Le Centre d'Incendie et de Secours de Campagne-Beaurainville dans le Pas-de-Calais.

Pendant deux semaines, à partir du lundi 21 mars, les pompiers du Pas-de-Calais ouvrent grand les portes des 47 Centres d'Incendie et de Secours du département en faveur de l'Ukraine. Il sera possible de venir y déposer vos dons en nature en soutien des Ukrainiens déplacés par la guerre. La liste de ce qu'il est possible d'apporter est disponible ci-dessous :