Les premiers réfugiés ukrainiens arrivés à Marseille

Ils sont arrivés en avion depuis Munich après un périple très éprouvant de 5 jours à travers la Pologne et l 'Allemagne , ces 3 jeunes femmes et leur 4 enfants de 3, 6, 9 et 10 ans ont été accueillis à leur arrivée par Yana et son mari légionnaire .Ce couple d'origine ukrainienne les héberge pour l'instant dans son appartement du quartier Saint Loup. Les chambres ont été transformées en dortoir avec des matelas au sol , la salle à manger est devenue un réfectoire.

Héléna , maman ukrainienne et sa fille soulagées d 'être à Marseille © Radio France - Philippe Boccara

Une solidarité complètement naturelle.

Pour Yana « Une immense chaîne s’est créée à travers l’Ukraine, la Pologne et l’Allemagne pour leur permettre d’arriver à Marseille « Ils ont voyagé en bus, en voiture en avion dans des conditions parfois très difficiles .Ces mamans soulignent l’implication et les moyens déployés par la Pologne pour aider les réfugiés ukrainiens. Tous seront ensuite répartis dans d'autres familles, notamment une de la Penne sur Huveaune. Anna et Héléna entre autres sont en contact permanents avec leurs maris restés en Ukraine pour combattre l’ennemi russe. Elles espèrent très vite les retrouver, cependant elles sont inquiètes à cause de ce qu’elles appellent « la folie de Poutine «. La solidarité s'organise pour assurer au mieux leur séjour. D'ici la fin de la semaine 130 réfugiés sont attendus à Marseille, selon les associations.

Anna et son fils de 3 ans © Radio France - Philippe Boccara

