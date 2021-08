Les réfugiés afghans en Vaucluse inquiets pour leur famille

La communauté afghane réfugiée dans le Vaucluse est frappée de plein fouet pour les images qui nous parviennent d'Afghanistan, depuis dimanche. Des images de désespoir et des scènes de chaos après la reprise du pouvoir par les talibans.

A plus de 6 700 km de leur pays, les réfugiés afghans en Vaucluse s'inquiètent pour leur famille restée au pays. Depuis dimanche et l'arrivée des talibans à Kaboul, la capitale, les habitants désespérés, tentent de fuir le pays. "C'est pas croyable… Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait", confie Ghanizada*. Depuis la semaine dernière, cet afghan, arrivé en France en 2015, n'a plus de contact avec sa famille.

"Pour le moment je ne pense pas qu'ils puissent s'échapper, parce qu'il n'y a pas de vols, explique-t-il. Je ne peux rien faire d'ici, j'attends simplement que mes enfants et ma femme arrivent. Ils ont déjà candidaté pour un visa, j'ai envoyé tous les documents à l'ambassade de France. Mais ils disent que l'ambassade est fermée et qu'il faut les envoyer dans un autre pays. Il n'y a plus de moyen de s'échapper maintenant, toutes les ambassades à Kaboul sont fermées. C'est verrouillé."

Trouver l'asile

Ibrahim*, originaire du nord-est de l'Afghanistan et également réfugié à Avignon, partage les mêmes craintes. "Bien sûr que je suis inquiet, j'ai de la famille en Afghanistan, souffle-t-il. Ma mère, ma sœur, mon frère… Je leur ai parlé la semaine dernière, mais depuis je n'ai plus de nouvelle. Le téléphone, l'électricité, plus rien ne fonctionne."

La distance est difficile à vivre, mais ils insistent avant tout sur leur reconnaissance envers la France, pour les avoir accueillis. "Le gouvernement français a protégé nos vies, ma vie, confie Ghanizada. Ma vie était en danger en Afghanistan, je suis venu ici et ils m'ont protégé. J'espère très vite trouver une solution, pour faire venir ma femme et mes enfants."

* prénoms modifiés