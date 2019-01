Les ressortissants britanniques du Poitou inquiets des conséquences du Brexit

Le porte-parole de l'ambassade du Royaume-Uni en France, Olaf Henricson-Bell, s'est rendu le jeudi 24 janvier au Palais des Congrès de Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Le déplacement était destiné à rassurer les ressortissants sur les conséquences du Brexit. Le département abrite environ 4.000 britanniques.

Olaf Henricson-Bell tenait en premier lieu à faire de la pédagogie :

La principale préoccupation des ressortissants est aujourd'hui le flou qui entoure les négociations sur le Brexit et la forme que prendra la frontière entre la France et le Royaume-Uni. Diane Christie est arrivée en France il y a quinze ans, elle vit désormais à Gençay, dans le département de la Vienne Ce territoire compte près de 2.500 britanniques.

Avec son mari, Diane gère le salon de thé "Chez Christies" de Gençay. Les conséquences sur les échanges économiques l’inquiètent. Elle déplore le manque d'information de la part des personnalités politiques britanniques sur cette question :

Les politiciens sont comme des enfants là-bas, dans deux mois on sort de l'Union Européenne et il n'y a toujours rien de concret. C'est grave pour les entreprises et les particuliers. On ne sait pas vraiment comment nous pourrons passer la frontière le 30 mars au matin.

Diane Christie