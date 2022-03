Guerre en Ukraine : la journaliste Manon Loizeau dénonce sur France Bleu le contrôle des médias en Russie

Les autorités russes renforcent leur arsenal dans la guerre de l'information qu'elles mènent en parallèle de la guerre en Ukraine. Les deux chambres du parlement russe ont voté ce vendredi une loi qui va condamner jusqu'à 15 ans de prison toute personne qui publiera des "informations mensongères sur l'armée russe, surtout si elles entraînent des conséquences sérieuses pour les forces armées". Ces textes s'appliqueront à la fois pour les médias, les particuliers et les journalistes étrangers.

Une situation dénoncée par la journaliste Manon Loizeau, prix Albert Londres 2006, invitée de Ma France avec Wendy Bouchard sur France Bleu ce vendredi. Elle pointe du doigt l'emprise de Poutine sur les médias russes en pleine guerre en Ukraine ainsi que le musellement de l'opinion.

"Ils ont osé prononcer le mot 'guerre'"

Au micro de France Bleu, Manon Loizeau explique que les médias sont encore plus étroitement surveillés par le pouvoir russe depuis le début de l'invasion en Ukraine. Les journalistes de Novaïa Gazeta, un journal indépendant fondé entre autres par la journaliste assassinée Anna Politkovskaïa, "sentent qu'ils n'en n'ont plus que pour quelques jours" rapporte Manon Loizeau. "L'ONG Mémorial, qui a été créée par Andreï Sakharov, pour dénoncer les crimes du goulag, mais aussi les crimes du régime actuel, a été fermée" poursuit-elle.

Le pouvoir russe ne s'est pas arrêté là. Les Russes viennent de fermer "la radio Echo de Moscou, qui, depuis 1990, est active" explique la journaliste. C'était pourtant un média d'une importance capitale selon elle : "Elle était la seule radio indépendante qui continuait à résister malgré toutes les crises, malgré les pressions pendant la couverture de la Syrie et de la Tchétchénie". La journaliste, qui a notamment couvert le conflit en Tchétchénie (1999-2009), explique que "la justice russe, dictée par le Kremlin, leur a interdit d'émettre parce qu'il avait osé utiliser le mot guerre".

Ce sont des théories du complot totales

Or, selon Manon Loizeau, ce conflit n'est pas considéré comme une guerre par le pouvoir russe ni par les autres médias : "Tous les médias officiels russes disent que c'est une opération de pacification et de défense des citoyens russes dans la région de Donetsk" souligne-t-elle. Elle poursuit : "Quand ce sont des images de Karkhiv (la deuxième plus grande ville ukrainienne, ndlr) qui sont montrées, les Russes disent que ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui bombardent. Ce sont des théories du complot totales, que croient beaucoup de Russes".

Pour l'ONG Reporters sans frontières, Poutine veut en finir avec la liberté de la presse. "On est vraiment dans une phase où est éradiqué en Russie ce qui survivait du journalisme digne de ce nom", estime sur franceinfo Christophe Deloire, secrétaire général de l'ONG.

Des milliers d'arrestations en Russie

Les parents qui emmènent leurs enfants à des manifestations peuvent se voir retirer la garde des enfants

Toutefois, une partie de la population russe s’oppose aux combats en Ukraine et se soulève contre la guerre. Dès le début de l'invasion russe, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur les grandes places de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Des manifestations qui se poursuivent encore une semaine après le début de l'invasion. Les manifestants "se font arrêter systématiquement. Il y a plus de 7.000 arrestations" indique Manon Loizeau qui assure même qu'"ils ont arrêté des enfants de cinq à onze ans qui portaient une petite pancarte "Pas de guerre" et qui venaient déposer un bouquet de fleurs avec leurs parents près de l'ambassade d'Ukraine à Moscou".

La Russie est d'ailleurs particulièrement sévère avec les parents qui emmènent leurs enfants à des manifestations. Ils "peuvent se voir retirer la garde des enfants, qui sont confiés ensuite aux services sociaux" raconte Manon Loizeau.

Même si la liberté d'expression et la liberté de la presse n'ont jamais été vraiment respectées en Russie, les amis russes de Manon Loizeau assurent que la situation a empiré avec la guerre en Ukraine : "Ils me disent que c'est fini. On a basculé aux pires heures de l'Union soviétique". Un constat partagé parReporters sans frontières qui dénonce "une forme de contrôle des médias presque totalitaire, comme au temps du stalinisme". Mais "l'envie de liberté est totale chez beaucoup de Russes" conclut Manon Loizeau.