Les socialistes espagnols remportent les législatives mais ne peuvent pas gouverner seuls

espagne

Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a remporté, dimanche 28 avril, les élections législatives sans obtenir la majorité. Son parti a recueilli près de 29 % des voix et 123 députés, nettement plus que les 85 remportés aux législatives de 2016, mais loin de la majorité absolue de 176 sur 350 à la chambre. Le scrutin pourrait déboucher sur une poursuite de l'instabilité qui marque la politique espagnole depuis 2015.

Le parti ultra-nationaliste Vox fait son entrée au Parlement

L’Espagne était l'un des derniers pays européens où l'extrême droite n'avait pas pointé le bout de son nez. Une frange politique inexistante ou presque depuis la mort de Franco en 1975. Ce parti Ultra-Nationaliste a construit son succès grâce aux mêmes recettes utilisées par Donald Trump ou Jair Bolsonaréo au Brésil. Une campagne agressive menée sur les réseaux sociaux, avec un discours anti-immigration et favorable à l'unité du pays.

Avec 24 sièges VOX bénéficie surtout d'une Espagne plus que jamais divisée. Les socialistes arrivés en tête ne peuvent pas gouverner seuls. Une alliance avec l'extrême-gauche ne suffirait pas non plus pour obtenir la majorité. Les deux partis devraient donc s'appuyer sur les formations nationalistes et se tourner vers les basques ou les Catalans. Une manœuvre déjà employé en juin dernier pour renverser le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy.