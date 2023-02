"Les Syriens sont abandonnés" : après le séisme, l'appel à la solidarité d'une association alsacienne

Des cartons remplis de nourriture jusqu'au plafond, des piles de couverture et de médicaments : depuis le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février, les dons s'entassent dans le local de l'association Alsace-Syrie à Strasbourg. Destinés aux zones sinistrées du nord de la Syrie, ils n'ont toujours pas pu être acheminés. "J'ai enfin trouvé trois containers pour les envoyer à la fin de la semaine prochaine", se réjouit Nizah Kussaibi, le président de l'association.

Une zone coupée du monde

Si l'aide humanitaire est arrivée relativement rapidement en Turquie, ce n'est pas le cas chez son voisin. En cause, la guerre et les tensions géopolitiques. "On ne passe pas de Turquie en Syrie comme on passe de l'Allemagne à la France !" En quelques mots, Nizah Kussaibi, président de l'association Alsace-Syrie, résume la complexité de la situation.

Coincée entre la frontière turque au nord et les zones contrôlées par le régime de Bachar El-Assad, le nord de la Syrie sinistré est "encerclé", et quasiment coupé du monde. "C'est très très difficile d'envoyer des containers dans la zone, tant logistiquement qu'administrativement". Le problème se pose pour tous, ONG et Nations unies comprises. Le premier convoi humanitaire de l'ONU a mis plus d'une semaine à atteindre les zones sinistrées.

Aucune aide extérieure sur place

Sur place, les containers d'Alsace-Syrie sont donc très attendus. "La plupart des maisons sont effondrées, les gens dorment dans les champs, dans les arbres... C'est une catastrophe" décrit Fateh Daya. Le Strasbourgeois, secrétaire général de l'association, a réussi à se rendre dans la ville de Jandairis, au nord-ouest de la Syrie, une semaine après le séisme, pour apporter de l'aide et installer un camp pour héberger les sinistrés. "Le terrain est trouvé, nous devrions pouvoir installer 100 familles sous des tentes dans les prochains jours".

"Il y a un peu d'électricité grâce à des générateurs, et suffisamment de nourriture pour l'instant", décrit le Strasbourgeois. "Ce sont surtout les abris et les couvertures qui manquent. La nuit, il fait très froid. Les gens ici ont tout perdu, tout."

Lui aussi constate, et dénonce, l'absence quasi-totale d'assistance extérieure*. "Nous avons reçu un peu d'aide venue de Turquie, mais les camions passent la frontière au compte-gouttes. Il n'y a pas d'aide d'autres pays. Les gens sont totalement lâchés, totalement seuls. Il n'y a que des petites associations comme la nôtre qui tentent de parer au plus pressé".*

Les deux bénévoles appellent donc à la solidarité. "Les Alsaciens ont déjà été extrêmement généreux, nous avons reçu un don de 2.000 euros", se réjouit Nizah Kussaibi. "Nous avons toujours besoin d'argent pour acheter des tentes sur place, et de toutes sortes d'autres choses". L'association recueille des denrées alimentaires non périssables, des produits d'hygiène, des couvertures, et des tentes, mais pas de vêtements. Les dons peuvent être déposés au local de l'association Alsace-Syrie, 217 rue de Schirmek à Strasbourg.