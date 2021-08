Les Talibans sont "des monstres" selon Jameshed Azad, jeune Afghan résidant à Brive

La communauté afghane qui vit en France s'inquiète de plus en plus pour l'avenir de l'Afghanistan. Naruz, Jameshed, Faisal vivent depuis plusieurs années en France. Ils sont installés tous les trois à Brive d'où ils suivent la situation dans leur pays avec désolation et effroi.

Ils ont tous l'impression d'un grand gâchis après 20 ans de guerre dans leur pays. "Pourquoi on a fait cette guerre, pourquoi on a perdu tellement de gens" se demande Faisal Alkozay. Ce jeune Afghan, qui vit à Brive depuis plusieurs années, comme la plupart de ses compatriotes expatriés craint le pire pour son pays.

On se croit au moyen-âge" Naruz

Comme Faisal, Naruz et Jameshed, deux amis afghans de Brive, suivent la situation de près en appelant leur famille tous les jours. Et Jameshed rapporte que déjà les Talibans ont commencé à imposer leur loi notamment dans le village où vivent ses parents et sa jeune sœur, tombé entre les mains des fondamentalistes une semaine avant la capitale. "Ils empêchent que les femmes partent à l'école. Les jeunes de plus de 10 ans doivent porter un chapeau sur la tête. Ils en peuvent pas mettre un pantalon pour aller à l'école. Il faut que ce soit le vêtement traditionnel afghan". "On se croit au moyen-âge" résume son ami Naruz qui pensait, à tort, que ces 20 années avaient définitivement tourné la page du fondamentaliste religieux dans son pays

Ce sont des terroristes" Jameshed Azad

Et aucun ne croit aux paroles rassurantes actuelles des Talibans. "Une fois qu'ils seront bien installés ils feront ce qu'ils veulent. Pour moi ils sont pareils qu'avant" assure Jameshed. "Le mal a gagné" souligne Faisal de son côté. Sa famille sur place raconte-t-il "est terrifiée". Sa mère et ses sœurs sont en pleurs lorsqu'il les a au téléphone. "Ce sont des terroristes. ce sont des monstres" lance Jameshed qui avoue sa grande inquiétude pour sa famille et pour ses compatriotes. "Quand un pays est en guerre, la famille aussi est en guerre" ajoute Naruz. Une guerre contre leurs compatriotes qui se fera sans témoins craignent les jeunes Afghans de Brive. "Ils (les autres pays NDLR) ont lâché les Afghans estime Faisal. Et maintenant ils vont accepter cet état terroriste."