Les touristes ont boudé Paris en 2016... d'autres pays européens en profitent

Conséquence des attentats, Paris et l'Ile-de-France ont perdu 1,5 million de touristes en 2016. À l'est de l'Europe et en Islande, la fréquentation touristique est en forte hausse.

Le bilan publié mardi 21 février par le Comité régional du tourisme (CRT) de Paris Ile-de-France est venu le confirmer : les attentats en France et sur le sol européen ont eu de lourdes conséquences sur la fréquentation touristique. Le CRT a enregistré en 2016 une baisse de 8,8% du nombre de touristes étrangers en région parisienne. Les Japonais (-41,2%), les Chinois (-21,5%), les Italiens (-26,1%) et les Russes (-27,6%) ont notamment fait défaut. Le manque à gagner s'élève à 1,3 milliard d'euros.

Islande, Chypre, Slovaquie et Bulgarie tirent leur épingle du jeu

La France n'est pas la seule touchée. Un rapport publié début février par la European Travel Commission (lien vers le rapport en anglais) révèle que le nombre de touristes étrangers a chuté de 14% en Belgique en 2016, très probablement en raison des attentats de mars à Bruxelles. Quant à la Turquie, où les attaques terroristes se multiplient depuis 2015, elle a perdu l'année dernière 31% de ses touristes.

Ces chutes de fréquentation touristiques restent cependant l'exception sur le sol européen. La plupart des pays ont vu le nombre de touristes augmenter. La progression la plus spectaculaire vient d'Islande, qui a connu 40% d'augmentation de touristes étrangers entre 2015 et 2016, profitant notamment de la venue des Américains, des Japonais, des Chinois et des Russes. Si les supporters de l'équipe islandaise de football à l'Euro 2016 ont probablement offert au pays la meilleure publicité qui soit, cette hausse vient confirmer une tendance amorcée vers 2010.

Les pays de l'est de l'Europe tirent également leur épingle du jeu, profitant notamment des touristes russes qui se sont détournés de la France et de la Turquie. Toujours selon le rapport de la European Travel Commission, la Slovaquie (+19%) et la Bulgarie (+16%) ont ainsi enregistré une importante fréquentation touristique en 2016, tout comme Chypre (+20%), où le nombre de touristes russes a augmenté environ de moitié.

Des signes de reprise en France

Que l'on ne s'y trompe pas : la France est toujours la première destination touristique mondiale. Le 10 février, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault estimait que près de 83 millions de touristes étrangers avaient foulé le sol français en 2016. Les signes de reprise se multiplient, notamment en région parisienne, où les arrivées hôtelières ont augmenté de 12,5% en novembre-décembre.

Pour les petits pays européens, 2016 aura été une belle occasion de s'affirmer encore un peu plus sur le marché du tourisme. À Chypre, le tourisme représente environ 12% du PIB. En Islande, l'explosion de la fréquentation en vient même à inquiéter le gouvernement, qui a décidé en juillet de limiter le camping sauvage afin de préserver ses paysages et ses richesses naturelles.