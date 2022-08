Les traditions ukrainiennes à l'honneur à Dijon pour la fête nationale

Le 24 août 2022, les ukrainiens célèbrent leur fête nationale. L'association Ukraine-Dijon-Besançon organise pour l'occasion une journée sous le signe des traditions à Dijon. L'occasion de partager et de faire découvrir la culture ukrainienne aux curieux (et de récolter des fonds).

Les ukrainiens commémorent ce mercredi 24 août 2022 l'indépendance de leur pays. A la fin de la Guerre froide, en 1991, l'Ukraine s'émancipait de l'URSS. Mais cette année, la fête nationale ukrainienne a un gout amer vu le contexte géopolitique. Plus de 6 millions d'ukrainiens devront la fêter hors des frontière pour des raisons de sécurité. A Dijon, l'association Ukraine-Dijon-Besançon organise place François Rude, une journée de célébration de la culture ukrainienne. Au programme, repas traditionnel ukrainiens, ateliers artistiques, concerts et expositions d'artistes ukrainiens et français... L'idée : faire découvrir la culture ukrainienne aux curieux, et retrouver un peu de "chez soi" à l'étranger.

Partager les plats traditionnels ukrainiens

Parmi les activités proposées place François Rude, un repas 100% ukrainien. Le plat principal : le bortsch, une soupe chaude aux légumes. Anna est arrivée d'Ukraine il y a six mois, et c'est elle, aujourd'hui la cheffe de la cuisine. Alors, pour un bortsch de légumes, il vous faut : "des betteraves, des oignons, des pommes de terre, du chou. On mettra ensuite tous les ingrédients dans l'eau bouillante, et il restera les haricots blancs".

La cuisinière est secondée de deux bénévoles de l'association Ukraine-Dijon-Besançon, Claude et Gérard, en charge de l'épluchage et du découpage des légumes. "J'avais déjà goûté le bortsch, mais c'est la première fois que j'en fais un", admet Claude. Au dessert, des pirojkis, sorte de chaussons aux griottes, sont prévus, accompagnés d'ouzvar, une boisson à base de fruits séchés.

Pour Tetiana Iablonska, présidente de l'association, toute l'idée de cette journée est là : "c'est important pour montrer, présenter notre culture". Partager la culture ukrainienne, comme on partage un repas. L'occasion aussi, de célébrer ce jour malgré tout : "c'est la première fois qu'on doit fêter notre indépendance dehors, c'est pour donner de l'espoir et se sentir comme chez nous en Ukraine".

Le bortsch peut être préparé avec des légumes, comme ici, ou avec de la viande © Radio France - Pauline Boudier

Première étape : éplucher et découper les légumes. © Radio France - Pauline Boudier

Au dessert, des pirojkis, des petits chaussons aux griottes et de l'ouzvar, une boisson à base de fruits secs pour accompagner le repas. © Radio France - Pauline Boudier

Ukraine-Dijon-Besançon appelle toujours aux dons

L'occasion aussi de continuer la mobilisation de l'association : l'argent récolté pendant cette journée servira à l'achat d'une ambulance, à destination des zones ukrainiennes bombardées. Mais Tetiana Iablonska, appelle toujours aux dons matériels "les personnes qui ont perdu leur appartement, leur maison, qui ont été déplacés, ont besoin de tout : hygiène, nourriture, vêtements, couvertures... tout ce que vous pouvez trouver qui ne vous sert pas". L'organisation de ces dons se fait via la page Facebook de l'association.