Les troupes russes "s'apprêtent à frapper" l'Ukraine, selon le secrétaire américain à la Défense

"Ils sont en train de se déployer et s'apprêtent à frapper", a affirmé ce samedi Lloyd Austin, ajoutant que les militaires russes "se dirigent vers les positions adéquates pour être en mesure de mener une attaque". Le secrétaire américain à la Défense a toutefois ajouté que le conflit n'était "pas inévitable" et que le président Vladimir Poutine pouvait choisir "un chemin différent".

"Les Etats-Unis, de concert avec nos alliés et partenaires, lui ont offert une occasion de trouver une solution diplomatique. Nous espérons qu'il la saisira", a-t-il déclaré. Le responsable américain a par ailleurs précisé qu'il était d'accord avec le président Joe Biden, "convaincu" que Vladimir Poutine avait pris "la décision" d'envahir l'Ukraine. Le secrétaire à la Défense a également assuré l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie que les États-Unis sont "aux côtés de (leurs) alliés" et que l'engagement de Washington dans la défense collective de l'Otan est "inébranlable". Les tensions dans la région ont ébranlé les États baltes, qui ont tous trois des frontières avec la Russie. Ils ont demandé à l'Otan de leur envoyer des renforts en plus des troupes qui y sont déjà déployées depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

Kamala Harris menace Moscou

La vice-présidente américaine Kamala Harris a menacé ce samedi d'un renforcement des forces de l'Otan dans l'est de l'Europe en cas d'attaque de l'Ukraine par la Russie, et a averti Moscou que le pays s'exposerait à des sanctions économiques "sévères et rapides". "Nous ne nous arrêterons pas aux mesures économiques. Nous renforcerons encore nos alliés de l'Otan sur le flanc oriental", a-t-elle déclaré lors d'un discours à la Conférence sur la sécurité de Munich.

L'Ukraine se prépare "à tous les scénarios possibles"

"Nous nous préparons à tous les scénarios possibles" a déclaré de son côté le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, lui aussi à Munich, tout comme Ursula von der Leyen, qui a accusé la Russie de "réécrire les règles de l'ordre international". La présidente de la Commission européenne a avertit qu'une attaque de l'Ukraine pourrait coûter à la Russie "un avenir prospère", et a également dénoncé une alliance entre Chine et Russie pour imposer "la loi du plus fort". Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a en effet estimé que les préoccupations de la Russie à propos de l'Ukraine doivent "être respectées" au même titre que celles des autres acteurs de cette crise qui menace de dégénérer en conflit, a estimé le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi.

Un appel téléphonique entre Macron et Poutine dimanche

Vendredi, l'Élysée annonçait qu'un appel destiné à "éviter le pire" en Ukraine était prévu dimanche entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, qui doit également s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce samedi. Un coup de fil confirmé par Moscou ce samedi : l'appel est "à l'agenda du président" Poutine pour dimanche, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Alors qu'un soldat ukrainien a été tué à la frontière russe ce samedi matin, Rostov, une région russe frontalière de l'Ukraine a déclaré l'état d'urgence face à l'afflux de réfugiés en provenance des régions séparatistes de Donetsk et Lougantz, à l'est de l'Ukraine, qui ont déclaré dans la matinée la "mobilisation générale" et ont ordonné l'évacuation des civils.

Le conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 14.000 morts depuis 2014. Les États-Unis et l'Ukraine estiment que 150.000 soldats russes sont désormais déployés aux frontières de l'Ukraine, en Russie et au Bélarus.