Les villages du Gard sont aux côtés des villages d'Ukraine selon Sylvain André, maire de Cendras

Sylvain André, maire PCF de Cendras et président des maires ruraux du Gard, est l'invité de France Bleu Gard Lozère ce vendredi.

l'association des maires ruraux du Gard appelle les communes à organiser des points de collectes et à proposer des accueils pour les réfugiés qui fuient la guerre. L'association appelle cependant la communauté internationale et l’Union européenne "à tout mettre en œuvre pour que cessent les combats et qu'ils appellent au respect du droit international, de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale de l’Ukraine et que le chemin de la paix soit retrouvée". Sylvain André, président des maires ruraux du Gard, s'en explique sur France Bleu Gard Lozère.

La mobilisation a déjà commencé a Cendras, dont Sylvain André est le maire

"Cendras, comme une grande partie des Cévennes, a toujours été une terre d'accueil" explique Sylvain André sur France Gard Lozère. "Nous avons connu la mine et nous sommes habitués au multiculturalisme. On a accueilli des Syriens, des Afghans, nous avons toujours tendu la main à ceux qui fuient la guerre".

Une banderole "Ensemble pour la paix" a été accrochée sur le fronton de l'hôtel de ville de Cendras, qui a déjà envoyé par le biais du centre de regroupement d'Alès un fourgon entier de denrées alimentaires et de vêtements.