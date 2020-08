Explosions à Beyrouth : au moins 137 morts, 24 Français blessés, Emmanuel Macron sur place ce jeudi

Après les puissantes explosions qui ont dévasté Beyrouth, la capitale du Liban ce mardi, le dernier bilan fait état de 137 morts et des dizaines de personnes restent portées disparues. Le président Emmanuel Macron a décollé ce jeudi matin pour se rendre sur place et rencontrer le peuple libanais.

Houssam Hariri / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Le dernier bilan fait état de 137 morts à Beyrouth au Liban après les deux puissantes explosions qui ont ravagé une partie de la ville mardi soir. Il reste encore des dizaines de personnes portées disparues ce jeudi selon le ministère de la Santé du pays. On recense également plus de 5.000 blessés et 300.000 personnes se retrouvent sans abri.

D'après les chiffres donnés par Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, invité sur France Inter ce jeudi, "24 Français sont blessés dont trois graves" et un mort a été recensé, l'architecte Jean-Marc Bonfils. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête ce mercredi.

Emmanuel Macron sur place

Le président Emmanuel Macron a décollé ce jeudi matin de France, direction Beyrouth pour rencontrer la population et les dirigeants du pays. Le chef de l'État est attendu sur place vers 11h, heure locale avec son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, qui l'accompagne pour ce déplacement.

À l'occasion de ce déplacement, Emmanuel Macron devrait annoncer l'ensemble des mesures d'aide auxquelles le gouvernement travaille depuis une réunion interministérielle organisée mercredi en fin de journée.

Quatre jours pour établir les responsabilités

Les autorités libanaises ont donné quatre jours à un "comité d'investigation" pour établir les responsabilités dans les explosions a annoncé ce jeudi le chef de la diplomatie Charbel Wehbé, chez nos confrères d'Europe 1. "Les coupables de ce crime affreux de négligence seront punis par un comité de juges", a-t-il ajouté.

Mercredi, le gouvernement avait réclamé l'assignation à résidence des personnes responsables du stockage dans le port de la capitale libanaise d'une grande quantité de nitrate d'ammonium, une substance entrant dans la composition de certains engrais mais aussi d'explosifs.

La catastrophe est due, selon les autorités, à un incendie dans un entrepôt qui abritait du nitrate d'ammonium.

"C'est un accident (...) les rapports préliminaires indiquent que c'est une mauvaise gestion de produits explosifs. C'est une très grave négligence qui s'est poursuivie pendant six ans", complète Charbel Wehbé.

L'aide internationale commence à arriver au Liban, de France, d'Egypte et de pays du Golfe notamment. Au total, 55 militaires de la sécurité civile, deux médecins, deux infirmiers, 15 tonnes de matériels et 6 tonnes de matériel sanitaire sont arrivés sur place hier en provenance de la France.