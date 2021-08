Liban : 370 millions de dollars d'aides, les dirigeants libanais sommés de "prendre leurs responsabilités"

Dans la douleur et la colère, des milliers de Libanais ont afflué mercredi dans le centre de Beyrouth pour marquer le 1er anniversaire de l'explosion meurtrière qui a ravagé son port et une partie de la ville, et fustiger l'impunité de la classe politique. Le 4 août 2020, la capitale libanaise a basculé dans l'horreur après l'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, stockées depuis des années dans un entrepôt délabré du port de Beyrouth et "sans mesure de précaution" de l'aveu même du gouvernement. L'explosion a fait 214 morts, plus de 6.500 blessés et ravagé des quartiers entiers de Beyrouth.

Ce mercredi, le président français Emmanuel Macron parrainait une troisième conférence internationale d'aide aux Libanais, et a critiqué une nouvelle fois les dirigeants du pays, accusés de bloquer la formation d'un gouvernement réformateur et l'enquête sur le drame. Parmi les donateurs, Paris et Washington ont promis chacun 100 millions d'euros d'aide directe à la population.

Au total, les pays participants à la Conférence organisée ce mercredi par la France et l'ONU se sont engagés à apporter environ 370 millions de dollars d'aide à la population, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Les participants ont de nouveau appelé à "la formation d'un gouvernement dédié au sauvetage du pays" et ont fait état de leur inquiétude face aux retards de l'enquête sur l'explosion qui a détruit le port de Beyrouth il y a un an jour pour jour.

Cette catastrophe de trop dans un pays englué dans la pire crise socio-économique de son histoire, "délibérée" selon la Banque mondiale, a nourri la colère contre une classe politique déjà largement honnie accusée de corruption et de laisser couler le pays.

Dans les cortèges ce mercredi, on pouvait entendre des slogans phares du mouvement de contestation d'octobre 2019 : "Révolution, révolution" et "À bas le régime des voyous". Des manifestants se sont dirigés vers le Parlement pour réclamer la levée de l'immunité aux députés soupçonnés d'implication dans l'explosion, afin qu'ils puissent être poursuivis en justice. Des échauffourées ont éclaté entre les protestataires et les forces antiémeutes, qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène.

Une enquête qui stagne

Malgré l'ampleur du drame qui a choqué le monde entier, l'enquête locale n'a toujours pas abouti et aucun coupable n'a été jugé, même si des ex-ministres sont dans le viseur de la justice. La classe dirigeante est accusée de tout faire pour torpiller l'enquête et éviter des inculpations, arguant de l'immunité parlementaire. Pour Amnesty International, les autorités ont "entravé de façon éhontée la quête de vérité".

Outre l'explosion cataclysmique, les souffrances des Libanais ont été décuplées par une crise économique et une pandémie, toutes deux inédites. Chute libre de la monnaie locale, restrictions bancaires inédites, hyperinflation, pénuries de courant, de carburants et de médicaments, le pays est aussi sans gouvernement depuis un an, censé pourtant enclencher des réformes réclamées par la communauté internationale en échange d'aides cruciales. Mais quasiment inchangée depuis la guerre civile (1975-1990), la classe politique tergiverse, accusée de favoriser le blocage pour se maintenir au pouvoir.

"Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement (...). Je pense que c'est une faute historique et morale", a déploré ce mercredi Emmanuel Macron lors de la conférence d'aide. Faisant écho à son homologue français, le président américain Joe Biden a appelé aussi les responsables libanais à "réformer l'économie et combattre la corruption".