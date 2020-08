Liban : le Premier ministre annonce la démission du gouvernement, six jours après les explosions

Dans un discours ce lundi soir, le Premier ministre du Liban, Hassan Diab, a annoncé la démission de son cabinet. Quatre membres de son gouvernement avaient déjà quitté le gouvernement, après les manifestations de colère de milliers de Libanais. Ils jugent les autorités responsables de la double explosion meurtrière du port de Beyrouth mardi dernier et les accusent de corruption.

Et le Premier ministre leur donne raison : selon lui, le drame est le "résultat d'une corruption endémique". Hassan Diab était à la tête du gouvernement libanais depuis sept mois, après la démission de celui de Saad Hariri sous la pression d'un mouvement de contestation populaire inédit.

La classe politique accusée de corruption et d'incompétence

Le drame survenu il y a six jours à Beyrouth, qui a fait au moins 160 morts, plus de 6.000 blessés, a relancé le mouvement de protestation populaire. Samedi et dimanche, des milliers de manifestants ont appelé à la "vengeance" et réclamé des comptes aux autorités. Mais cette démission ne devrait pas satisfaire les contestataires qui réclament le départ de toute la classe politique accusée depuis des mois de corruption et d'incompétence.

Quasiment une semaine après la catastrophe, les autorités n'ont pas répondu à la principale question : pourquoi une énorme quantité de nitrate d'ammonium était entreposée au port, au beau milieu de la ville? La double explosion serait en effet due à un incendie dans l'entrepôt où étaient stockées 2.750 tonnes de nitrate depuis six ans sans "mesures de précaution" de l'aveu même de Hassan Diab.

Le président libanais, Michel Aoun, a rejeté une enquête internationale. Et les autorités n'ont pas communiqué sur le déroulement de l'enquête locale.