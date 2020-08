Liban : les étudiants de Sciences Po Menton s'engagent !

Ils ont tout juste 18 ans et sont déjà très engagés. Joseph Moussa et Emmanuel Houalla, tous deux étudiants à Sciences Po sur le campus de Menton, n'ont pas hésité à écourter leurs vacances scolaires pour venir en aide aux libanais, depuis la France.

Dans le réfectoire du campus, une quarantaine de sacs et de cartons s'entassent déjà. On y trouve des vêtements, des couvertures, des masques, des seringues, et même une trottinette. Tous les dons sont bons à prendre. Pour participer, il suffit de venir déposer son don au 11 place Saint-Julien, à Menton, entre 8h et 16h, du lundi au vendredi.

Mais l'initiative ne s'arrête pas là. Outre la collecte, Science Po Med Liban va également participer à la reconstruction d'une rue de Beyrouth ainsi que d'un hôpital, tous deux détruits lors de l'explosion du quatre août 2020.

Une initiative qui semble naturelle pour Yasmina Touaibia, directrice de Sciences Po Menton : "Le campus est orienté vers la Méditerranée et le Moyen Orient. Nous recevons depuis bientôt 15 ans des étudiants qui viennent de cette zone et il était naturel de réagir après cette tragédie." Certains étudiants, sur place, s'occupent du déblaiement. Ceux restés en France participent en organisant la collecte.

Un élan de solidarité qui va bien au delà de la seule communauté libanaise locale. Jean-Claude a fait le déplacement exprès depuis Levens, au-dessus de Nice : "Je viens donner des pansements, des compresses. Je n'en ai plus besoin alors ça aurait été dommage que ça parte à la poubelle, surtout si ça peut aider..."

Les dons en matériel médical sont mis de côté dans des cartons fermés. © Radio France

Face à l'affluence des donateurs, Science Po Med Liban cherche un local à Nice pour ouvrir un nouveau point de collecte. Pour les contacter, un standard a été créé : 04 89 41 83 29 ainsi qu'un site web : www.sciencespomedliban.fr