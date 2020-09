Liban : "Les libanais remontent toujours, ils n'ont peur de rien " pour le Normand Damien Deslandes

Le Chef pâtissier Damien Deslandes, aujourd'hui consultant culinaire à Melbourne en Australie, revient pour France bleu Normandie sur plus de 30 de vie a l'étranger dont 20 ans au Liban.

1989 Damien Deslandes fait sa valise et traverse la Manche pour s’installer à Londres. Une destination qui est loin d’être une fin en soi, mais plutôt le début d’un long parcours dans le domaine de la pâtisserie à travers le globe, qui va, au fil des années, amener notre caennais dans les Caraïbes, les pays du Golfe en passant par les grands hôtels restaurants de Beyrouth et depuis 1 an, Melbourne en Australie.

Ce Quinqua Caennais a eu de nombreuses adresses au cours de ces 30 dernières années, et parmi elles, une qui compte plus que les autres : Le Liban et Beyrouth ou Damien est resté 20 ans.

Aujourd’hui ses trois enfants habitent toujours la grande Banlieue de Beyrouth. Le 4 aout dernier, lors de la double explosion qui a soufflé le port et le centre ville, notre chef pâtissier a sauté sur le téléphone.

J’ai reçu un message il était 2h du matin à Melbourne. Aussitôt j’ai appelé mes enfants. Ils m’ont dit , rassure toi papa, tout va bien.

Depuis 1an maintenant, Damien Deslandes vit à Melbourne en Australie. L’opportunité de rejoindre sa compagne australienne et de nouveaux défis professionnels l’ont décidé. Aujourd’hui officiellement consultant culinaire, Damien ne travaille pas car confiné. En effet la ville, après la découverte d’un cluster et une augmentation du nombre de cas a fermé ses portes.

« Il y a très peu de cas, je ne comprends pas, c’est exagéré, à mon avis »

Une situation bloquée au cœur de l’hiver australe, qui pousse notre normand à revoir sesprérogatives. Un retour en France n’est pas exclu, même si ce n’est pas la fin du voyage..