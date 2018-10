Béziers, France

Alain Goma, retenu depuis plus de quatre mois et demi au Yémen par les rebelles houthis, a été libéré ce mardi. Emmanuel Macron a félicité dans un communiqué "tous ceux qui ont contribué à cet heureux dénouement", en particulier les autorités d'Oman pour "leur engagement décisif", et celles d'Arabie saoudite.

L'ancien agent commercial originaire de Béziers (Hérault) avait été arrêté le 3 juin lors d'une escale alors qu'il rejoignait le port d'Hodeida (ouest du Yémen), à bord de son voilier pour se réapprovisionner en eau. Le port était ciblé par une offensive militaire.

Le mois dernier, sa famille se disait "très inquiète" de son état de santé et en appelait aux autorités françaises, redoutant qu'il ne soit oublié dans le conflit qui secoue ce pays.

Ce mardi, elle exprime son énorme soulagement en apprenant cette libération.

"C'est tellement énorme, tellement inespéré"

"Je l’ai appris par mon grand frère qui cherchait à me joindre depuis une heure. Lui l’avait appris directement par notre correspondante aux affaires étrangères. _J’ai le cœur rempli de joie et les larmes qui montent aux yeux_, c’est tellement énorme, tellement inespéré. Affectivement, c’est une très grande joie."

"On l’accompagne depuis 4 mois, on fait ce qu’on peut, _on était en train de préparer un comité de soutien_, nous étions très très engagé et là on se dit que la France a réussi à le faire libérer, c’est un énorme soulagement"

"Nous ne savons pas ce qui a permis sa libération, on sait seulement qu’il est déjà dans l’avion et c’est ça qui nous soulage le plus. Le sultanat d’Oman saura bien l’accueillir. Je ne sais pas qui a permis cette libération, on peut remercier notre député Sébastien Nadot qui a été présent et l’ensemble des journalistes qui ont fait le relais et toutes ces merveilleuses personnes autour de nous qui nous soutiennent. La clé, je ne sais pas où elle se trouve, mais l’engagement a payé c’est certain."

"Je veux dire à mon frère combien notre père a été présent, et tout cet amour qu'il y a eu autour de lui, ça va le toucher"

"Moi j’ai envie de lui parler de l’engagement énorme de mon père Roger, c’était merveilleux de voir autant d’engagement pour son fils, c’est beau que tout le monde ait un père aussi engagé que lui, je sais que ça va le toucher. Vous vous rendez compte ? Pour un père voir son fils dans une situation pareille ? Il a été d’une combativité et d’une présence énormes. C’est ça que j’ai envie de dire à Alain combien mon père a été présent, mon frère Eric aussi, tout cet amour qu’il y a eu pour lui. Un amour sans faille. Il en aura besoin pour se reconstruire physiquement de sentir tout cet amour pour lui. C’est un lien très fort très intense, c’est un lien d’amour inconditionnel."