Libération de Loup Bureau : une nouvelle "extraordinaire" pour son père

Alors que la libération de Loup Bureau a été annoncée ce vendredi, le père de Loup Bureau, Loïc, a confié son soulagement à France Bleu. Après plus de 50 jours de détention en Turquie, le jeune journaliste originaire d'Orvault pourrait être de retour en France ce samedi.

"C'est extraordinaire", s'est réjoui ce vendredi Loïc Bureau à France Bleu, quelques heures après l'annonce de la libération de son fils, Loup, incarcéré depuis le 26 juillet en Turquie. "C'est au moment où on était au plus bas qu'arrive la bonne nouvelle. Même si avec notre comité de soutien, notre devise était 'on ne lâche rien, on va gagner', on commençait quand même à avoir un coup de moins, psychiquement c'est épuisant", explique le père du journaliste nantais.

"Hier soir encore, il n'y avait rien de nouveau" - Loïc Bureau, le père de Loup

Ce coup de fil, il ne l'attendait pas. "Hier soir encore j'avais la cellule de crise du quai d'Orsay au téléphone, il n'y avait rien de nouveau", poursuit Loïc Bureau. Et son avocat, Martin Pradel, ne savait pas quoi penser de la clôture du dossier Il y a trois jours par le procureur turc. Un élément a tout de même retenu l'attention de l'avocat, qui a trouvé "étrange" la tenue d'une audience ce vendredi, alors que la loi turque prévoit normalement plus de délai.

Libéré et expulsé

"Martin Pradel m'a appelé aujourd'hui [vendredi] à 12h30 alors que j'étais en salle des professeurs en train de manger avec des collègues. Il m'a dit : 'on a des nouvelles, ça a l'air bon, mais attention, pas de joie à l'avance, mais il y a des bruits qui courent [au palais de justice] comme quoi il va être libéré.' L'ambassadeur de France semblait aussi très joyeux." L'enseignant en histoire-géographie a ensuite donné ses deux heures de cours à ses classes de seconde et de première. Et à l'heure de la récréation, "je vais en salle des professeurs et je vois que Martin Pradel a essayé de m'appeler. Je le rappelle et il me dit 'ça y est c'est bon c'est sûr, Loup a été libéré, il va être expulsé'" de Turquie.

Vendredi après-midi, il n'avait pas encore eu son fils au téléphone. Loup Bureau devrait regagner la France ce samedi soir.