Libye : le bilan catastrophique des inondations monte à 11.300 morts selon l'ONU

Dernier bilan catastrophique des inondations en Libye : elles ont fait 11.300 morts à Derna, dans l'est du pays, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). "Ces chiffres devraient augmenter alors que les équipes de recherche et de sauvetage travaillent sans relâche", a averti l'organisme de l'ONU. Près d'une semaine après ces inondations provoquées par la tempête Daniel et la rupture de 2 barrages, plus de 10.000 personnes sont encore portées disparues à Derna.

L'hôpital de campagne français bientôt opérationnel

De leur côté, les secouristes français, retardés par les autorités libyennes dans l'installation d'un hôpital de campagne, sont enfin à pied d'oeuvre. Les 30 gendarmes chargés de sécuriser le site ont pu rejoindre dans la nuit de samedi à dimanche les personnels médicaux. Le 3e avion de la sécurité civile qui transportait ces militaires mais également du matériel de construction a pu atterrir vers 2h du matin près de Derna. L'hôpital devrait être opérationnel à la mi-journée.

La France a envoyé plus de 30 tonnes de matériel en Libye. La ville de Derna manque cruellement d'eau potable. Au moins 55 enfants ont été empoisonnés après avoir bu de l'eau polluée, affrime l'OCHA. Des dizaines de corps sont enterrés chaque jour au milieu d'un paysage de désolation. Selon les témoignages d'habitants, la plupart des victimes ont été ensevelies sous la boue ou emportées vers la Méditerranée.