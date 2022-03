Lieux d'accueil et initiatives: ce qui est organisé pour les réfugiés ukrainiens dans les Alpes-Maritimes

Cette semaine après presque un mois de conflit, le dispositif d'accueil des réfugiés ukrainiens dans le département et la Métropole de Nice va un peu changer pour devenir plus efficace. C'est en tout cas ce qu'espèrent la préfecture et la ville de Nice avec des lieux mieux définis dans leur usage.

D'abord il y aura un grand centre d'accueil pour les réfugiés qui ouvre ce mardi sur le boulodrome Galataro, à côté du Palais Nikaïa et à proximité de la Préfecture. Objectif: accueillir plus facilement les réfugiés en transit pendant 2 ou 3 jours pour manger et dormir, le temps de récupérer le papier de protection temporaire, et avant d'être dispatchés dans le reste de la région Sud. Ce centre devient le point de passage obligatoire.

Dans Nice, la Maison pour l'accueil des victimes reste ouverte pour l'accueil et l'accompagnement social personnalisé des réfugiés.

Des cours de français sont organisés à partir de ce lundi par la municipalité de Nice et l'association Francophonia. Ça se passe à l'ancien Hôpital Saint-Roch.

Et puis pour se restaurer, les réfugiés à Nice peuvent se rendre dans deux restaurants solidaires, rue d'Alsace-Lorraine et rue d'Alger.

Le dispositif doit permettre à la ville d'accueillir temporairement dans les prochaines semaines en tout près de 4000 réfugiés.

La solidarité toujours aussi forte

En 3 semaines, les azuréens ont déjà fait preuve d'une grande solidarité. Plus de 600 tonnes de denrées ont été récoltées! 7 camions sont arrivés en Ukraine, c'est l'AFUCA (Association Franco-Ukrainienne de la Côte d'Azur) qui les a envoyé et qui a bien reçu la preuve des livraisons.

L'association a toujours besoin de la mobilisation, mais attention ça change un peu! Vous pouvez continuer à donner des denrées non-périssable, des médicaments. En revanche, les vêtements ce n'est toujours pas nécessaire.

Mais surtout, maintenant l'association a besoin de fonds pour financer les départs de camions, et de locaux pour accueillir les activités avec les réfugiés.

Autre appel lancé, celui pour trouver toujours plus de logements. Si vous pouvez accueillir une famille, toutes les démarches pour proposer votre logement sont sur le site du département. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre mairie pour savoir si la ville à mis en place un dispositif particulier.

Et puis nouveauté: toutes les offres d'emploi sont bonnes à prendre. L'AFUCA insiste, les réfugiés ont envie de travailler! Vous pouvez partager toutes vos annonces sur le groupe Facebook Ukrainiens à Nice.