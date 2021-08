Lille : un jeune Afghan lance un appel à l'aide pour rapatrier ses parents menacés de mort par les Talibans

Ce jeune employé d'un restaurant de Lesquin, dans la métropole lilloise, demande un geste au gouvernement français pour faire venir ses parents et ses 2 frères et soeurs. Son père était garde du corps du chef du gouvernement sortant d'Afghanistan et il craint pour leur vie.