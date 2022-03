Limoges - Des Ukrainiens lancent un appel pour trouver des familles d'accueil aux réfugiés

Lors des deux premiers jours de la guerre, c'était la sidération pour de nombreux Ukrainiens et notamment Christina Smoliy qui vit depuis près de 6 ans en France à Panazol dans la banlieue de Limoges. Mais l'heure est maintenant à l'action et à la solidarité envers ses compatriotes qui subissent de plein fouet l'invasion de l'armée russe. Alors qu'elle vient d'une région de l'ouest de l'Ukraine où 150 mille personnes cherchent à quitter le pays, Christina et ses nouveaux amis ukrainiens du Limousin déjà très actifs dans la collecte de dons, ont aussi lancé sur Facebook un appel aux familles d'accueil.

Déjà de nombreuses réponses positives

"On a décidé de créer une adresse mail (familledaccueil.limoges@gmail.com) pour collecter les données des gens qui veulent devenir famille d'accueil. Il nous faut le nom, d'où ils viennent, combien de personnes ils peuvent accueillir, s'ils ont des chats ou des chiens par rapport aux allergies et aux bébés, quelles langues ils parlent, et pour combien de temps et dans quelles conditions ils peuvent accueillir" explique cette femme de 26 ans. Cela fonctionne déjà au delà de ses espérances. En quelques jours, plus d'une 20e de familles lui ont répondu favorablement. Du Limousin et au delà. Un maire d'une commune du Gers l'a même contacté.

Leur proposer des cours de français et voir aussi leur état psychologique

Christina ne sait pas quand les premiers réfugiés arriveront. Elle espère que les poids lourds qui viennent de partir de Limoges avec des vivres reviendront avec quelque uns de ses compatriotes présents à la frontière. En attendant, elle va créer une association des ukrainiens de Limoges, Ukraïnka. Pour structurer leur réseau et aider du mieux possible les futurs réfugiés. "Pour accueillir les gens, les accompagner. Pour leur proposer des cours de français et voir aussi leur état psychologique, au cas par cas. Peut-être que cette association va permettre de structurer tout ça" estime Christina.

Besoin de duvets, de vêtements chauds et de conserves

Auto entrepreneuse dans la communication digitale, Christina est aussi très active dans le collecte de dons. L'hiver est toujours rigoureux en Ukraine où il y a besoin de duvets et de vêtements chauds en bon état, mais aussi de conserves alors que la nourriture manque déjà. Une mobilisation de tous les instants qui lui permet de faire face :"les deux premiers jours, nous étions choqués. Je ne pouvais rien faire. Après, ça m'a beaucoup aidé quand on s'est mobilisé avec les autres Ukrainiens. Psychologiquement, ça m'a soulagé. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour aider les Ukrainiens."