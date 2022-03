Limoges - Deux soirées caritatives en soutien à l'Ukraine au cabaret Le Tapis Rouge

Après une collecte de dons la semaine dernière, l'équipe du Tapis Rouge à Limoges reste mobilisée pour aider les Ukrainiens. Le cabaret propose vendredi et samedi deux soirées musicales pour récolter des fonds et poursuivre ses actions de solidarité.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'équipe du Tapis rouge et de son patron Rémi Plaindoux fait tout ce qu'elle peut pour aider les Ukrainiens. Après la collecte de dons la semaine dernière, un camion est arrivé sur place ce mercredi. Une partie des vivres a d'ailleurs passé la frontière dans un autre camion. Mais Rémi Plaindoux et son équipe voulaient aller plus loin avec deux soirées musicales et caritatives vendredi et samedi.

Ils ne vont pas danser mais ils vont accueillir le public en tenue traditionnelle

"Il fallait peut-être user de notre métier, de notre savoir faire. Le spectacle, le concert, la restauration, l'évènementiel. On s'est dit pourquoi pas organiser deux belles soirées ? Une action que nous avons menés avec nos danseurs et danseuses qui viennent d'Ukraine, pour marquer le coup. Ils ne vont pas danser mais ils vont accueillir le public en tenue traditionnelle et montrer l'endroit où ils travaillent à leurs familles qui viennent d'arriver" explique Rémi Plaindoux qui après l'hymne ukrainien chantera en morceau d'ouverture "Bienvenue chez moi" de Florent Pagny.

Des fonds pour renvoyer des vivres ou ramener des réfugiés en bus

Une soirée musicale de trois heures avec sept artistes sur scène, chanteurs et musiciens et près de 40 chansons dont certaines en ukrainien. Et bien sûr un bon repas. Sachant que l'achat de spiritueux permettra de financer une nouvelle opération de solidarité. "Les clients achèteront des bouteilles de vin et de Champagne ce qui nous permettra de récolter de l'argent. Et cet argent va financer de nouveau du transport. Soit pour envoyer de nouveaux dons sur place ou peut-être louer un bus pour aller chercher des gens et les ramener sur Limoges où il y a beaucoup de familles d'accueil" explique le patron du Tapis Rouge.

Ils font partie de ma famille artistique et presque de ma vraie famille

Rémi Plaindoux pour qui cette solidarité est toute naturelle. "J'ai quatre Ukrainiens sur scène en permanence. On partage les spectacles toute l'année avec eux. Ils font partie de ma famille artistique et presque de ma vraie famille puisque je les vois autant qu'eux. Et mon neveu qui a passé 7 ans en Ukraine pour ses études vient d'arriver à Limoges après avoir quitté le pays. Forcément ça me touche." Une action de solidarité qui est d'ores et déjà un succès. La soirée de vendredi est complète mais il reste quelques places pour celle de samedi.