Limoges - Environ 400 personnes ont manifesté ce mercredi soir en soutien à l'Ukraine

Drapeaux ukrainiens et chants hostiles à Vladimir Poutine. Le soutien au peuple ukrainien ne faiblit pas à Limoges. En pleine semaine, environ 400 personnes se sont rassemblées place d'Aine ce mercredi vers 18h pour ensuite prendre la direction de la place de la République. Des drapeaux tenus fièrement par la diaspora ukrainienne en Limousin dont fait partie Vladyslav, extrêmement choqué que l'armée russe s'en prenne désormais aux civils. "Si au tout début c'était plus les bases militaires, maintenant ce sont des villages et des villes qu'ils commencent à bombarder et à attaquer. Le peuple ! Pas que l'armée. C'est une catastrophe." En France depuis 10 ans, il s'inquiète beaucoup pour sa famille qui vît dans le centre du pays. "Cela fait 3 jours que mes parents passent la nuit dans le sous sol de leur maison. J'ai beaucoup d'inquiétude pour eux." Une famille qu'il essaye d'appeler toutes les deux heures quand il n'est pas en train de collecter des vivres à envoyer sur place.

Ne pas savoir quoi faire pour aider sa famille et son pays, c'est très dur à vivre

Pancartes en main, ces ukrainiens dénoncent la guerre en Ukraine © Radio France - Jérôme Ostermann

Une inquiétude partagée par tous ses compatriotes notamment Oleg venu de Brive pour manifester à Limoges. Un jeune homme qui aujourd'hui se pose énormément de questions alors que sa famille est au pays. "Je ne sais pas quoi faire. Je me pose cette question 10 mille fois par jour. Je ne sais pas s'il faut que j'y aille pour essayer de ramener ma famille ici. Ou si je dois envoyer des dons. Ne pas pouvoir aider ou ne pas savoir quoi faire pour aider sa famille et son pays, c'est très dur à vivre" explique ce jeune homme qui tente de téléphoner à ses parents dès qu'il est en pause au travail. Il essaye aussi de leur trouver des informations utiles sur des horaires de train ou tout ce qui pourrait les aider à quitter l'Ukraine. Oleg et Vladyslav qui avec leurs cxamarades ukrainiens ont entonné l'hymne de leur pays sur la place d'Aine avant de faire un tour du centre ville jusqu'à la place de la République.

Quelle connerie la guerre a dit Jacques Prévert

De l'émotion quand les manifestants ukrainiens ont entonné l'hymne de leur pays © Radio France - Jérôme Ostermann

Avec eux, de nombreux français solidaires du peuple ukrainien. "Je viens pour la paix ! Quelle connerie la guerre a dit Jacques Prévert. J'ai mis mon petit badge" fait savoir Elisabeth révulsée de voir la Russie envahir un pays voisin. "On doit montrer notre solidarité, y compris dans les toutes petites villes et aussi dans les campagnes. Surtout pour que les Ukrainiens sachent qu'on est là" explique Maryvonne, pleine d'émotion dans la voix. Des français et des ukrainiens unis contre la guerre et qui l'ont fait savoir ce mercredi soir dans les rues de Limoges, au rythme de slogans hostiles à Vladimir Poutine. "Poutine Assassin". "Poutine dégage, l'Ukraine n'est pas à toi" pouvait-on entendre dans les rues du centre ville de Limoges où les passants prenaient le cortège en photo ou exprimaient eux aussi leur solidarité. Mégaphone à la main, Irina va continuer à se mobiliser avant de reprendre le travail dans 10 jours. Elle n'a qu'un souhait. Que d'ici là, l'armée russe cesse son offensive meurtrière en Ukraine.