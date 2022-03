Limoges : le site de l'EPHAD Marcel-Faure accueillera des réfugiés ukrainiens

De plus en plus d'Ukrainiens fuient leur pays pour venir en France...et pour les accueillir, il faut des locaux. La Ville de Limoges va mettre à disposition les locaux de l’ancien EHPAD Marcel-Faure pour héberger les Ukrainiens déplacés. Le site a été retenu par l’État.

Des aménagements via des dons

Ce lieu d'accueil sera opérationnel prochainement. Une association sera missionnée par la suite pour assurer la gestion du site. La Ville de Limoges fait également appel aux bonnes volontés. Pour équiper les chambres et salles à manger, la Ville sollicite les Limougeauds à venir déposer du linge ou du matériel :

linge de toilette

bouilloire

cafetière

micro-onde

chauffe-biberon

biberon

matériels de ménage (aspirateurs...)

jeux/jouets enfants.

Les dons peuvent être déposer dans le hall de l’hôtel de ville jusqu’au vendredi 18 mars, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h et le samedi de 8h à 12h. Néanmoins, les dons de vêtements et chaussures adulte/enfant ne sont plus nécessaires.