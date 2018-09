Les Pompiers de l'Urgence Internationale, association basée à Limoges, vont partir ce lundi pour l'Indonésie. Dans l'île frappée vendredi dernier par un séisme et un tsunami, le bilan s'élève à plus de 800 morts. Les pompiers de Limoges vont acheminer notamment du matériel de recherche.

Limoges, France

Une équipe de cinq membres des Pompiers de l'Urgence Internationale va s'envoler ce lundi pour l'Indonésie. L'association humanitaire basée à Limoges et agrée par l'ONU va participer aux recherches sur l'île qui est a été victime vendredi dernier à la fois d'un tremblement de terre et d'un tsunami . Le bilan est très lourd: plus de 800 morts et des centaines de blessés.

Du matériel de recherche

Les pompiers limougeauds vont acheminer du matériel de recherche, dont des caméras et scanners de haute technologie, pour aider à retrouver des victimes ensevelies sous les décombres de nombreux immeubles, notamment dans la ville de Palu.

L'association des Pompiers de l'Urgence Internationale part également avec du matériel médical ainsi qu'une unité de production d'eau potable .