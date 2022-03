Limoges - "Poutine assassin, fermez notre ciel", nouvelle manifestation en soutien à l'Ukraine ce samedi

Comme chaque samedi désormais à Limoges, la communauté ukrainienne et des français solidaires ont manifesté ce samedi dans le centre ville. Après avoir entonné l'hymne de l'Ukraine sur la place d'Aine, une centaine de personnes a déambulé dans les rues du vieux centre aux cris de "Poutine assassin", "fermez notre ciel" ou encore "paix en Ukraine, paix en Europe". Dans le cortège, des Ukrainiens installés de longue date en Limousin et d'autres qui viennent d'arriver après avoir fui le pays.

Alla vient d'arriver du centre de l'Ukraine avec sa fille de 9 ans

Notamment Alla arrivée avec sa fille de 9 ans et cinq autres membres de la famille (dont 2 enfants de 5 et 14 ans) il y a une semaine chez sa sœur qui vit à Cussac près de Limoges. En Ukraine, cette femme de 36 ans travaille dans une école maternelle d'un village situé à mi distance entre Kiev et Odessa près de la ville de Vinnytsia. Une école qui n'a plus du tout la même vocation. "Dans mon école, il n'y a plus d'enfants. Que des gens qui y habitent. Tout est préparé pour les gens qui arrivent de Donetsk, Kiev, Kharkov et de toutes les régions déjà bombardées."

Ils surveillent notre ville où beaucoup de monde arrive avec des enfants

Même là bas, l'armée russe commence à lâcher ses bombes alors que de nombreux ukrainiens se sont réfugiés dans cette région centrale et éloignée des très grandes villes. "Notre ville a aussi été bombardée. Nous n'avons plus d'aéroport. Il est cassé. La télé et la radio ne marchent pas car l'antenne est cassée aussi. Les hommes sont restés parce que maintenant, c'est interdit pour eux de sortir. Ils surveillent notre ville où beaucoup de monde arrive avec des enfants" explique-t-elle dans un français plutôt bien maitrisé.

Une semaine à travers l'Europe pour rejoindre le Limousin

Alla et sa famille ont mis une semaine à rejoindre la France et le Limousin via la Moldavie puis Bucarest en Roumanie. C'est là que le mari français de sa sœur est venu les chercher en mini bus. Non sans difficulté pour ceux qui n'avaient pas de passeport biométrique et qui ont du batailler auprès des ambassades pour obtenir un laisser passer. Alla qui lors de la manifestation de samedi à Limoges tenait une pancarte pour rassurer un peu les hommes qui ont du rester au pays avec cette inscription :"tenez bon, on prend soin de vos femmes et enfants".

Alla, sa fille et sa sœur sont très inquiètes pour leurs hommes restés en Ukraine © Radio France - Jérôme Ostermann

Volontaire depuis le début de la guerre, elle a pris en charge de nombreux réfugiés dans son village mais "maintenant c'est très difficile parce que dans les pharmacies, il n'y a presque plus rien en médicament" alerte-t-elle, notamment pour les personnes souffrant de problème de sang et de diabète. Sans parler de la nourriture qui manque aussi cruellement après plusieurs semaines de guerre. Surtout dans les grandes villes où la situation va vite devenir très compliquée prévient sa sœur Tetyana.

Je sais qu'ils ont plein de volonté mais ça nous fait peur parce qu'ils ne sont pas prêts pour ça

Une femme particulièrement préoccupée pour sa famille toujours sur place. "J'ai encore mon frère, mon beau frère, beaucoup de famille là-bas. On a peur pour eux. Même les hommes qui n'ont pas fait le service militaire sont maintenant appelés pour aller combattre. Je sais qu'ils ont plein de volonté mais ça nous fait peur parce qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Et on sait que ça va continuer". Tetyana craint aussi qu'il soit de plus en plus dur pour les convois de dons d'arriver jusqu'au centre du pays alors que des rumeurs revenues jusqu'à elle font état d'une possible fermeture des frontières à partir du mois d'avril.