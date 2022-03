Limoges - Ukraine : deux camions des Pompiers de l'Urgence Internationale sont partis aider les réfugiés

Les pompiers de l'Urgence Internationale basés à Limoges ont fait partir ce vendredi deux premiers camions de vivres et de matériel vers l'Ukraine. Ils vont s'arrêter non loin de la frontière en Roumanie et en Moldavie. Au plus près des réfugiés.

Après plusieurs jours de collectes de dons à travers toute la France, les Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI) basés à Limoges ont fait partir plusieurs poids lourds plein de vivres et de matériel en cette fin de semaine. Jeudi, deux camions sont partis de Clermont. Vendredi, deux autres poids lourds ont pris la route depuis Limoges et d'autres vont s'élancer mardi depuis Paris, Lyon, Caen, et Valence.

Une dizaine de poids lourds envoyés depuis Limoges, Clermont, Paris, Lyon, Valence et Caen

En tout, ce sont 13 poids lourds qui partent pour la Moldavie et le nord de la Roumanie où se trouvent de nombreux réfugiés ukrainiens. A bord, surtout des fournitures prioritaires selon une liste fixée par les autorités ukrainiennes. "Des médicaments, du matériel médical de soins pour des blessés ou des malades, du lait en poudre pour les enfants, des produits d'hygiène notamment pour les femmes, des vêtements chauds mais aussi des duvets et des petites lampes frontales" explique le Lieutenant Colonel Philippe Besson qui dirige les PUI.

Leurs pompiers sont à bout de souffle. Ils sont quasiment en burn out

Ces camions seront rejoints mercredi et jeudi par une 20e de membres des PUI de Limoges et d'ailleurs. Notamment pour distribuer des vivres. "Avec du matériel de très grande valeur, notamment un poste médical et du matériel pour faire des douches chaudes et des soins aux blessés. On voudrait aussi mettre en place un poste de commandement avec les autorités moldaves parce que leurs pompiers sont à bout de souffle. Ils sont quasiment en burn out et ils ont besoin d'un soutien de notre part" fait savoir Philippe Besson.

Les PUI pas habitués à partir en raison de la guerre

Mais il prévient. Partir en raison d'un conflit armé, c'est une 1ère pour les PUI plus habitués à venir aider après une catastrophe naturelle. "On n'a pas l'habitude. C'est la 1ère fois qu'on intervient à proximité d'un théâtre de guerre. Il y a bien sûr des précautions à prendre. Je ne doute pas du professionnalisme des Moldaves pour la sécurité mais on va quand même emmener du matériel de protection pour nous et certainement du matériel de secours."

Pas impossible qu'on emmène du matériel de détection de radio activité

Une prudence renforcée par les derniers évènements en Ukraine :"ils ont bombardé une centrale nucléaire donc il n'est pas impossible qu'on emmène du matériel de détection de radio activité pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu, au cas où. Après, la gestion des afflux de réfugiés ou de blessés, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On devrait pourvoir s'adapter rapidement." Sur place, les membres des PUI vont tourner sur des périodes d'une semaine à 10 jours. En était au plus proche des réfugiés et des frontières avec l'Ukraine. Près de Siret dans le nord de la Roumanie et à à l'extrême sud-est de la Moldavie, à Palanca tout près de la ville ukrainienne d'Odessa.