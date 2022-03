Limoges : une cinquantaine de réfugiés ukrainiens seront hébergés dans l'ancien EHPAD M-Faure de La Bastide

Les 1ers réfugiés ukrainiens arrivent dans la région et une cinquantaine d'entre eux seront hébergés dans l'ancien EHPAD Marcel-Faure de La Bastide, mis à disposition par la ville de Limoges. Après un long et périlleux voyage, les familles devraient rallier leur terre d'accueil en fin de semaine

Les papas en âge de se battre sont restés en Ukraine" - Guillaume Vidal, directeur du CCAS de Limoges

On ne connait pas le jour exact de leur arrivée mais tout est prêt pour les accueillir. Une salle à manger, une nurserie, une salle de repos pour les enfants ou encore des chambres individuelles pour les familles avec tout le nécessaire en matière d'hygiène et de confort. Des familles essentiellement composées de mamans, seules ou avec leurs enfants, car la grande majorité des hommes sont restés sur place pour combattre :"on a aménagé les chambres en conséquence car nous savons qu'il y a surtout des femmes et des enfants parmi les familles que nous allons accueillir. Les papas en âge de se battre sont restés en Ukraine", confie Guillaume Vidal, le directeur du Centre Communal d'Action Sociale, qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour faire en sorte que tout soit prêt à leur arrivée, en fin de semaine normalement.

Tout sera fin prêt pour accueillir les familles dès leur arrivée à Limoges © Radio France - F.C

Une solution temporaire

La gestion du centre a été confiée à Audacia. L'association reconnue d'intérêt général aura pour mission d'organiser l'hébergement des réfugiés. Elle sera également chargée de la réinsertion de ces familles déplacées, car cette solution n'est que temporaire selon la préfecture de Haute-Vienne, qui considère cet accueil dans les locaux de l'ancien EHPAD Marcel Faure de La Bastide comme un "sas" avant de trouver une solution plus durable dans des familles d'accueil par exemple.