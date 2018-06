Panazol, France

Un container rempli de matériels, s'apprête à quitter ce samedi le Limousin pour s'envoler direction le Sénégal. Le "Projet Diofor", mené par l'ONG Électriciens sans Frontières, permet d'apporter une aide au développement de la formation d'électriciens dans cette ville, située sur la côte ouest du pays. Une ville jumelée avec la ville de Panazol, en Haute-Vienne.

Un container, rempli de matériels, est parti ce samedi, depuis Panazo © Radio France - Nicolas Tarrade

Le terminus d'un projet, pour un budget total de près de 60.000 euros. "C'est un projet de formation d'une filière électrique, dont l'objectif est d'apporter du matériel, et aussi de monter en compétences l'ensemble de l'équipe enseignante sur place", note Frédéric Rabier, délégué régional de l'ONG. Après un premier état des lieux en avril 2017, le défi est grand, explique Gilles Deschamps, bénévole pour Électriciens sans Frontières : "à l'intérieur de l'atelier, il y avait une table, trois appareils de mesure et deux seaux de matériel. Ils manquent cruellement de moyens et de matériels pédagogiques".

Une équipe ira sur place au mois de septembre

Avec près de 40 m3 de matériels envoyés, notamment par Legrand, les lycées professionnels, Enedis, des professionnels du bâtiment, et d'autres institutions, la situation devrait changer. "Aujourd'hui, c'est chez le petit épicier du coin que vous pouvez trouver du matériel plus ou moins de bonne qualité. Beaucoup d'importations. Vous trouvez des disjoncteurs Legrand avec une faute d'orthographe, et vous pouvez vous dire que le contenu intérieur est comme le contenu extérieur, pas très bon", souligne le bénévole.

Près de 40 m3 de matériels envoyés © Radio France - Nicolas Tarrade

Et ça peut aller un peu plus loin. "On peut avoir un chantier qui se réalise au Sénégal, que les Français pourront regarder au travers de webcam via internet, et échanger des techniques de travail", explique le chef de projet Jean-François Vardelle. Un projet donnant-donnant où une deuxième mission est prévue en septembre et la dernière en fin d'année 2018.