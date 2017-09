"C'est l'apocalypse, plus personne n'a d'eau ou d'électricité" (Lionel, Isérois habitant à Saint-Barthélémy)

Frappée par l'ouragan Irma depuis le 7 septembre, l'île de Saint-Bathélémy est en proie à l'isolement, alors que les rares habitants qui parviennent à communiquer relatent des scènes de chaos. Lionel, originaire de Bourgoin Jallieu vit à Saint-Barthélémy depuis un an. Témoignage.

"Ce qu'on voit, c'est une île complètement dévastée", décrit Lionel. Ce Berjallien installé à Saint-Barthélémy depuis un an a vécu le passage de l'ouragan Irma qui a ravagé l'île les 7 et 8 septembre. "On entendait le vent, on voyait des tôles et des arbres centenaires s'envoler. On se dit que la puissance a été monstrueuse", raconte-t-il. "J'ai eu très peur. C'est le premier ouragan que je vis."

Une île en situation d'urgence

La violence de l'ouragan a détruit entre autres de nombreuses infrastructures saint-barthinoises. "L'eau potable n'est plus disponible et l'électricité a été coupée. L'essence est indisponible et les routes ne sont que partiellement praticables", avait déclaré le Premier ministre le 7 septembre. Sur place, Lionel le confirme : "C'est l'apocalypse, plus personne n'a d'eau ou d'électricité. Quelques personnes ont installé des groupes électrogènes qui permettent de vivre mais nous sommes complètement coupés du monde, ça fait 2 jours qu'on ne sait pas ce qui se passe."

Se préparer pour la suite

Contrairement à 60% des habitations de Saint-Barthélémy, la maison de Lionel a tenu face à l'ouragan. "Ma maison est toujours habitable mais je n'ai ni eau, ni gaz, ni électricité", décrit-il. Malgré tout, Lionel parvient à relativiser. "On ne sait pas où on va mais on se dit qu'on est en vie donc le principal est épargné", explique-t-il. Mais après la tempête, l'heure n'est pas à l'accalmie puisqu'un autre ouragan, Jose, devrait frapper l'île en fin de semaine. "Un autre cyclone est annoncé pour samedi donc on ne vit même pas au jour le jour, mais à l'heure à l'heure", explique Lionel, qui garde toutefois confiance et s'apprête à faire face. "Je n'ai pas peur, car vu ce qui s'est passé je sais que mon logement est sûr."