Loire : deux bornes d'accueil mises en place pour faciliter l'arrivée des Ukrainiens dans le département

Deux bornes d'accueil ont été mises en place dans la Loire, à Saint-Étienne et à Roanne, pour faciliter l'arrivée des réfugiés d'Ukraine. Des guichets uniques qui permettront de les orienter et d'obtenir rapidement un titre de séjour, l'ouverture des droits à l'Assurance maladie ou un logement.

L'accueil des Ukrainiens dans la Loire s'organise. Ces dernières semaines de nombreux réfugiés sont arrivés dans le département, parfois tout seuls, parfois dans des cars, affrétés par des communes ou des associations. Ils sont hébergés par des municipalités, par des particuliers. Un énorme élan de générosité. Pas moins de 1.300 ligériens ont contacté la plateforme d'entraide pour proposer de l'aide : un don, un logement, des services de traduction. Et 2.400 places d'hébergement ont été proposées par des particuliers.

Désormais pour faciliter l'arrivée des Ukrainiens dans la Loire deux bornes d'accueil sont mises en place : il s'agit d'orienter les réfugiés pour qu'ils puissent obtenir rapidement un titre de séjour, l'ouverture de leurs droits à l'assurance maladie ou encore un logement.

Pour le moment 441 refugiés ont sollicité l'aide de l'Etat pour trouver un logement, un titre de séjour ou pour une première prise de contact. Mais il y a également nombreuses personnes qui sont hébergées par des particuliers et qui n'ont pas encore entamé de démarches administratives. Il s'agit désormais de les identifier, de les recenser, et de les aider à remplir leurs dossiers pour leur ouvrir des droits.

Il faudra également que ces particuliers signent une convention avec l'association Entraide Pierre Valdo et s'engagent pour une durée de trois mois minimum.

L'Etat a par ailleurs débloqués 300 places d'hébergement temporaires pour les ukrainiens qui arrivent dans la Loire : des anciennes résidences étudiantes situées à Firminy, Saint-Etienne et La Grand Croix. Un hébergement de quelques jours à quelques semaines le temps de trouver un logement plus pérenne adapté à la taille de la famille. Car parmi ces réfugiés il y a beaucoup d'enfants : 180 sont en âge d'être scolarisés, une trentaine sont déjà arrivés dans les école primaires et secondaires du département.

Les bornes d'accueil des réfugiés ukrainiens sont situées :

28 bd Dalgabio à Saint-Étienne (en face de la gare de Châteaucreux). Il faut prendre rendez-vous avant de s'y rendre au 07-64-30-58-44

à la sous-préfecture de Roanne, rue Joseph Dechelette

