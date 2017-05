Ludovic d'Anchald, expert en cybercriminalité : "La prochaine version du virus sera plus robuste"

En quelques jours, le virus informatique baptisé "Wannacry" a déjà contaminé des dizaines de milliers d'entreprises et d'organisations dans près de 150 pays. Ludovic d'Anchald, expert en cybercriminalité invité de France Bleu Isère ce mardi matin, nous en dit plus sur cette attaque dévastatrice.

"Il s'agit d'un rançongiciel, un programme qui crypte votre disque dur, avant de vous réclamer une rançon pour accéder à vos fichiers.", affirme Ludovic d'Anchald, expert en cybercriminalité, au sujet du virus informatique "Wannacry". Déjà responsable d'infections à grande échelle dans près de 150 pays, ce logiciel s'activerait lors de l'ouverture d'une pièce jointe d'origine douteuse. Selon Ludovic d'Anchald, qui dirige le cabinet de sécurité informatique lyonnais Neurhom, "Wannacry exploite un vieux bug de Windows, ce qui le rend particulièrement efficace contre les réseaux professionnels." Il rassure toutefois: "Si vous n'avez pas désactivé les mises à jour de votre ordinateur, vous n'avez pas de soucis à vous faire."

Aussi effrayant qu'il puisse paraître, le virus Wannacry n'est toutefois pas parfait. "Il contenait une sorte de bug permettant de l'arrêter au niveau mondial, qui a été actionné par hasard par un hacker anglais de 22 ans.", explique Ludovic d'Anchald. Le dirigeant de Neurhom préconise toutefois une grande méfiance à l'avenir : "La version suivante sera plus robuste", prévient-il, "car même les pirates informatiques apprennent de leurs erreurs. [...] J'ai vu récemment des virus utiliser des accès de maintenance informatique à des serveurs, aux mots de passe facilement devinables."

Entre la fuite des informations du mouvement En Marche ! à la veille de l'élection présidentielle et les soupçons de perturbations russes dans la campagne présidentielle américaine, l'informatique semble être aujourd'hui un enjeu politique de grande ampleur. D'après Ludovic d'Anchald, "Personne n'est à l'abri. Il est spécialement difficile de résister à une attaque conçue pour réduire notre méfiance, ce qui n'est pas rare lorsqu'on est une proie désirable." Dans ces conditions, que penser de l'idée de mettre en place le vote électronique aux prochaines élections ? Pour le dirigeant de Neurhom, la réponse est claire : "Il n'existe pas de système informatique sécurisé à 100%. Si l'on ne peut plus avoir confiance en nos élections, c'est la fin de la démocratie."

La menace concerne donc les puissants dans le monde, Donald Trump, Vladimir Poutine, mais elle concerne aussi les TPE et PME. Pour Ludovic d'Anchald 'il faut, pour se prémunir appliquer trois règles de base : SAUVEGARDER et ranger ces sauvegardes en lieu sûr, loin de l'entreprise, en ayant bien vérifié que la sauvegarde a fonctionné, et que rien n'a été oublié. "La sauvegarde, c'est ce qui vous reste quand vous avez tout perdu". SENSIBILISER votre personnel - et vous-même - pour qu'ils réagissent avec bon sens et circonspection au tentatives d'arnaque. "Prêteriez-vous votre portefeuille à un inconnu dans la rue ?"Il nous faut développer les bons réflexes aussi sur Internet". Enfin, INTERPELLER le responsable ou prestataire informatique ne pas hésiter à lui demander quels sont les principaux risques, quelle bouclier a--t-il mis en place pour nous protéger. "Cela s'appelle une politique de sécurité. Notez que l'on peut aussi appliquer ces bonnes pratiques dans nos foyers". conclu le spécialiste.