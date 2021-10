Luxembourg : le Premier ministre Xavier Bettel accusé de plagiat pour son mémoire de fin d'études

Faute avouée, aussitôt pardonnée ? Xavier Bettel n'a pas tardé à réagir aux révélations ce mercredi 27 octobre du média en ligne "Reporter.lu" qui a publié un article accusant le chef du gouvernement du Luxembourg d'avoir fortement plagié son mémoire de fin d'étude à l'Université Nancy 2 (aujourd'hui Université de Lorraine).

Dans un communiqué cité par l'AFP, Xavier Bettel a indiqué que ce travail avait été rédigé "il y plus de 20 ans" et qu'il l'avait écrit "en toute âme et conscience". Mais, a-t-il ajouté, "je reconnais qu'on aurait pu - oui, peut-être qu'on aurait dû - le faire autrement."

Le Premier ministre est titulaire d'une maîtrise de droit public et de droit européen, puis un DEA en droit public et en science politique. Selon Reporter, sur 96 % des 56 pages du travail rédigé en 1999 et intitulé "Vers une réforme possible des modes de scrutin aux élections du Parlement Européen?" apparaissent des passages copiés sans référence aux documents originaux (deux livres, quatre sites internet et un article de presse). Le Premier ministre explique s'en remettre à l'Université "pour évaluer" le travail en question.

Xavier Bettel, 48 ans, est Premier ministre du Luxembourg depuis 2013.