Calais, France

A Calais, Emmanuel Macron a rencontré les forces de l'ordre, les élus locaux, les acteurs économiques et les associations qui viennent en aide aux migrants... enfin, celles qui avaient accepté cette réunion, car la plupart l'ont boycotté.

Dans son discours, à la gendarmerie mobile, le Président de République a essentiellement parlé des forces de l'ordre. Entre les policiers calaisiens, les gendarmes mobiles et les CRS, plus de 1.100 hommes sont mobilisés sur place, notamment pour sécuriser les accès au tunnel sous la Manche et au port où plus de 100.000 tentatives d’intrusion ont été déjouées l’année dernière. Alors Emmanuel Macron défend les policiers face aux mises en cause :

Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques, confisquent des effets personnels, réveillent les personnes en pleine nuit, utilisent des gaz lacrymogènes sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné.

Emmanuel Macron annonce une prime pour les forces de l'ordre engagées à Calais. © Radio France - Matthieu Darriet

Ce discours de soutien aux forces de l’ordre a été très apprécié par les policiers, notamment parce que le Président veut des poursuites judiciaires contre ceux qui accusent sans preuves les policiers. Gilles Debove est le représentant du syndicat SGP FO Police, à Calais :

Maintenant nous serons mieux protégés. Tout ce qui pourra être dit contre les forces de police pourra être poursuivi. Le travail est fait correctement, il est fait dignement, avec humanité parce que derrière les uniformes il y a des papas et des mamans. C'est difficile pour eux de travailler dans ces conditions-là, et si en plus on jette le discrédit sur leur action, ça les touche particulièrement.

Pour enfoncer le clou de ce soutien très appuyé aux policiers, le Président de la République annonce le versement d’une prime au mérite collective cette année.

L'Etat reprend la distribution des repas

Douches, toilettes, mise à l’abri en cas de grand froid ou accès aux soins, Emmanuel Macron dresse la liste de ce que fait l’Etat aujourd’hui à Calais, même s'il a souvent attendu d'être contraint par la justice. Et il veut remplacer les associations pour la distribution des repas :

Nous allons le prendre à notre charge, de manière organisée, avec des points mobiles, sans tolérer aucune installation de campements illicites.

Emmanuel Macron avec les agents de l'Etat qui assurent les maraudes pour informer les migrants de Calais. © Radio France - Matthieu Darriet

Une annonce qui sonne comme une mise à l‘écart des associations, qui, visiblement, agacent le Président de la République. Il les accuse de décourager les migrants d’aller vers les dispositifs officiels d’accueil. Faux ! rétorque, François Guennoc de l’Auberge des migrants, qui est prêt à passer la main sur les repas :

Tant mieux, c'est un travail extrêmement lourd ; ça allégera notre tâche. Mais il y a beaucoup de monde, il y a des tensions entre les communautés, donc ce ne sera pas facile à mettre en place. Et puis, il faudra qu'il y ait des garanties pour que les migrants ne soient pas arrêtés en allant sur les lieux de distribution, sinon ils ne viendront pas.

Les bénévoles soulignent qu’il y aura, de toutes façons, toujours à faire pour les migrants ; distribution de vêtements, de sac de couchages, accès aux droits et recharge des téléphones portables.