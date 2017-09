Madrid "a appliqué de facto un état d'exception" en Catalogne (le président catalan)

Carles Puigdemont accuse le gouvernement espagnol d'avoir imposé un état d'urgence en Catalogne. 13 hauts responsables de la Generalitat ont été arrêtés ce mercredi matin par la Guardia Civil, à quinze jours du référendum d'indépendance.

Barcelone n'a pas manque de réagir après l'arrestation par la Guardia Civil (gendarmerie espagnole) de plusieurs hauts responsables de la Generalitat de Catalogne, ce mercredi matin à Barcelone. Après avoir convoqué une réunion d'urgence du gouvernement catalan, le président de la Generalitat a fait une déclaration devant la presse à la mi-journée.

Avec ces arrestations, le gouvernement espagnol "a suspendu de facto l'autonomie de la Catalogne et appliqué de facto un état d'urgence", a affirmé Carles Puigdemont, en accusant le chef du gouvernement de Madrid Mariano Rajoy d'être "totalitaire".

Pour Carles Puigdemont, "cette agression" fait voler en éclat l'état de droit, et "viole la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne".

"Le gouvernement espagnol a franchi la ligne rouge" - le président catalan Carles Puigdemont

Le président catalan estime que "le gouvernement espagnol a franchi la ligne rouge qui le sépare des régimes autoritaires, et s'est transformé en honte démocratique".

"Nous devons nous préparer à défendre la démocratie en Catalogne, avec les uniques armes que nous avons : la réponse citoyenne, et l'attitude pacifique et civilisée qui nous caractérise" a insisté Carles Puigdemont, qui n'entend pas annuler le référendum sur l'indépendance : "le 1er octobre, nous sortirons de nos maisons avec un bulletin de vote, et nous nous en servirons". "Nous le ferons parce que nous en avons le droit" a conclu le président de la Generalitat.