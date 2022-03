"Je suis fortement inquiet" : parti en Pologne, un maire de la Somme sans nouvelles de sa compagne ukrainienne

"Ne t'inquiète pas, tout va bien pour l'instant". Ce sont les derniers mots qu'a reçu Michel Gayet, le maire de Domvast, de sa compagne ukrainienne ce 6 mars. L'aéroport de la ville où elle habite, Vinnytsia, dans le centre-ouest de l'Ukraine, a été bombardé. Neuf personnes sont mortes, selon les secours ukrainiens.

"La dernière vidéo que j'ai reçu d'elle, c'est l'impact de cette bombe", raconte l'élu samarien, arrivé en Pologne le même jour. C'est d'abord pour récupérer sa compagne, Liudmyla, et la fille de cette dernière, Mariia, âgée de 18 ans, qu'il a fait la route depuis Domvast, commune située au nord d'Abbeville. Aujourd'hui, Michel Gayet se dit "fortement inquiet, parce que je sens que ça va être compliqué pour elle de se sortir de tout ça".

Et il est conscient que quitter l'Ukraine, malgré les combats, ne sera pas un choix facile : "Ses parents vivent à quelques dizaines de kilomètres, son frère est parti à la guerre ... La connaissant, je pense qu'elle pourrait choisir de rester aux côtés de ses frères d'armes et de sa famille. Je dois le respecter. Mais peut-être qu'elle va sortir d'ici dans un jour ou deux, et que tout ira mieux", espère Michel Gayet.

Créer "un pont humain" entre la Pologne et la Somme

En attendant, l'élu picard se mobilise depuis la Pologne, en aidant les réfugiés accueillis dans le pays, pour se "sortir de mon marasme par rapport à Liudmyla". Ce samedi 5 mars, Michel Gayet a en effet pris la route avec "des médicaments, des produits d'hygiène, des produits alimentaires et puis des vêtements" récupérés grâce à la mairie d'Abbeville et à la Croix-Rouge. "Je suis parti avec 3-4 mètres cubes de produits dans la voiture et dans la remorque."

Et après avoir traversé 1.600 km entre "la Belgique, les Pays-Bas et toute l'Allemagne", Michel Gayet est arrivé à Cracovie, dans un centre d'accueil pour réfugiés. "Dès que je suis arrivé, ils ont compris pourquoi j'étais là, et cinq à six personnes sont sorties pour décharger" les dons avant de les emmener dans le centre, un bâtiment de "20 mètres de large et d'à peu près 30 mètres de long au rez-de-chaussée", raconte l'élu. Les médicaments qu'il a apporté sont quant à eux partis à Kharkiv, la deuxième ville du pays.

Quatre réfugiés attendus à Abbeville

Dans le centre d'accueil de Cracovie, "ça grouille de monde", raconte encore Michel Gayet. "Il y a beaucoup de bénévoles, des Ukrainiens qui viennent pour s'habiller, prendre de quoi se nourrir ou éventuellement des couches... C'est une véritable organisation, qui se fait dans un calme olympien. Les Ukrainiens sont des gens très calmes, très posés, très résiliants."

Mais le maire samarien ne s'arrête pas aux dons de vêtements et de produits d'hygiène. Avec ce voyage en Pologne, il souhaite "mettre en place un pont humain" vers la Somme. Ce lundi, à 5h30 du matin, il doit prendre la route direction Duisbourg, en Allemagne, avec quatre réfugiés, "une maman de 44 ans, une autre de 35 ans, un petit garçon de 10 ans et une fille de 13 ans". Une équipe de la mairie d'Abbeville doit ensuite les prendre en charge dans la ville allemande avant de les emmener jusqu'en France.

Michel Gayet va de son côté reprendre la route en sens inverse, cette fois vers Varsovie, pour y récupérer d'autres réfugiés.