Manchester : Emmanuel Macron fait part de son "effroi", des réactions de solidarité partout dans le monde

"C'est avec effroi et consternation que M. Emmanuel Macron, Président de la République, a appris la nouvelle de l'attentat meurtrier qui a frappé hier soir pendant un concert la salle Arena de Manchester. Il adresse au peuple britannique toute la compassion et la sollicitude de la France qui se tient ses côtés dans le deuil avec une pensée particulière pour les victimes et leurs familles", selon le communiqué de la présidence.

Le Premier ministre condamne un "crime abominable"

Le Premier ministre Edouard Philippe a condamné le "terrorisme le plus lâche" après l'attaque, qui a visé "spécifiquement, et sciemment" de très jeunes gens pendant un concert. "Devant ce crime abominable, je veux dire aux citoyens de Manchester et au peuple britannique ma tristesse, la solidarité du peuple français et son amitié indéfectible", a déclaré le nouveau chef du gouvernement, dans un communiqué de Matignon transmis à l'AFP.

Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a estimé, sur Twitter, que les démocraties devaient agir ensemble face au terrorisme.

Une nouvelle fois attaquées nos démocraties doivent agir ensemble. Pensées solidaires pour les victimes, leurs familles, les britanniques.. — Christophe Castaner (@CCastaner) May 23, 2017

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a exprimé sa solidarité envers le peuple britannique.

Solidarité avec le peuple britannique.

Mes premières pensées vont aux victimes et familles endeuillées.#Manchester — Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 23, 2017

La maire de Paris Anne Hidalgo a également marqué sa compassion avec les victimes et leurs familles, en anglais.

Tonight, #Paris stands with #Manchester. My thoughts go out to the victims and their families. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 23, 2017

D'autres élus se sont exprimés.

Mes pensées vont aux blessés, aux familles et proches des victimes. Solidarité avec les habitants de #Manchester #ManchesterArena — Christian Estrosi (@cestrosi) May 23, 2017

L'horreur à Manchester. Le terrorisme frappe la jeunesse britannique, notre jeunesse. Solidarité, détermination, vigilance. — Alain Juppé (@alainjuppe) May 23, 2017

Les artistes réagissent

Céline Dion a également exprimé sa solidarité sur Twitter.

Manchester, je suis avec vous… Tout mon amour / #Manchester I am with you… All my love, Céline xx… https://t.co/NvcJM5VYjz — Celine Dion (@celinedion) May 23, 2017

La rappeuse Nicki Minaj, qui accompagne Ariana Grande sur plusieurs chansons et notamment "Bang Bang" a écrit: "Mon cœur est blessé pour ma soeur Ariana et toutes les familles touchées par cet événement tragique au Royaume-Uni."

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) May 23, 2017

La chanteuse Taylor Swift a également réagi, tout comme Justin Bieber