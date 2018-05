Avignon, France

Prés de 200 personnes se sont couchées jeudi à 18:00 place de l'Horloge à Avignon pour demander au gouvernement d'intervenir en faveur de la paix au Moyen Orient. . Un collectif pour une paix juste et durable avait organisé ce rassemblement sans discours ni banderoles politiques. Les forces israéliennes ont tué lundi près de soixante manifestants palestiniens lundi près de la barrière de sécurité etre Israël et la bande de Gaza, le jour de l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade américaine 2 500 personnes ont été blessées.

A Avignon, des militants de nombreuses associations et partis politiques de gauche étaient place de l'Horloge. Parmi les personnes qui se sont couchées, une femme juive d'Avignon s'oppose à la "politique d'écrasement et de génocide menée par l'état d'Israël contre les palestiniens". Cette militante de l'Union juive pour la Paix demande "justice et égalité entre les citoyens d'Israël et de Palestine".

Pas de slogans mais des corps allongés

La secrétaire du Parti Communiste en Vaucluse avait organisé ce rassemblement de militants des partis et organisations de gauche Mina Idir mais ne voulait pas de discours politiques : "uniquement des drapeaux palestiniens. Nous montrons aux passants ce que signifie des corps allongés. Nous interpellons en tant que citoyen le gouvernement pour ne pas accepter cette violence démesurée".

Mina Idir (PCF) "Pas de discours politique mais une interpellation citoyenne pour stopper cette violence démesurée" Copier