Rassemblement à Lille en soutien au peuple ukrainien

Plus de 400 personnes se sont retrouvées Place de la République

La Place de la République à Lille, s'est parée samedi après-midi de bleu et de jaune. Plus de 400 personnes se sont rassemblées avec des drapeaux ukrainiens et européens pour demander la fin de l'attaque menée par la Russie.

Parmi elles, plusieurs personnalités politiques, comme le candidat PC à la présidentielle Fabien Roussel ou le député de la France Insoumise Adrien Quatennens qui a appelé à trouver une solution diplomatique.

Beaucoup sont aussi venus spontanément comme Marie-Josée. Pour la quinquagénaire, il était normal de se déplacer. "Ce qui se passe chez eux pourrait nous arriver aussi. C'est important de se mobiliser."

Dans la foule, beaucoup de jeunes et des personnes ayant des proches dans le pays. Valéria est, elle, ukrainienne. Cette étudiante vit à Lille dans le cadre du programme Erasmus. Elle est à la fois très émue et en colère. "Ma ville, Odessa, a été bombardée. Ma tante habite à Kiev. C'est donc pour moi le minimum d'être là."

Marie est une française d'origine ukrainienne et elle est en contact quotidiennement avec plusieurs membres de sa famille qui sont toujours dans le pays. "Je suis touchée de voir cette foule. J'espère que le monde entier se mobilisera."

La ville de Lille se prépare dores et déjà à accueillir des réfugiés et apporter son soutien aux ressortissants déjà présents dans la région.