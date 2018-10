Plusieurs dizaines de milliers de partisans du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne ont défilé ce samedi dans les rues de Londres. Ils réclament un second référendum sur le Brexit, à cinq mois du retrait britannique de l'UE.

Les manifestants sont venus des quatre coins du pays et amenés par plus de 150 cars. La foule s'est réunie près de Hyde Park et doit marcher jusqu'au siège du Parlement, en passant devant le siège du gouvernement au 10, Downing Street.

"Je pense que les gens ont été trompés de plusieurs manières", estime un manifestant, l'entrepreneur Peter Hancock, alors qu'il noue un drapeau européen, étoiles jaunes sur fond bleu, autour du cou de son grand chien de berger George. "Nous voulons rester européens", ajoute sa femme Julie, en fauteuil roulant. "Nous ne voyons pas du tout les bénéfices d'un retrait". "Les gens pensent que les négociations sur le Brexit sont un chaos total, ils n'ont pas confiance dans le gouvernement pour qu'il tienne ses promesses, notamment parce qu'elles ne pourront pas être tenues", a déclaré cet aute manifestant.

Lors du référendum de juin 2016, 52% des Britanniques ont voté en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Selon certains sondages, une courte majorité serait désormais favorable au maintien, mais les enquêtes d'opinion n'ont pas noté de basculement décisif de l'opinion, qui est de plus en plus lassée par la question.

L'hypothèse d'un second référendum a été rejetée à de multiples reprises par la Première ministre Theresa May. Lors de son congrès annuel le mois dernier, le Parti travailliste n'en a pas écarté la possibilité.