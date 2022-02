Manifestation à Valence en soutien au peuple ukrainien et pour la paix

Environ 150 personnes rassemblées devant la fontaine monumentale de Valence, ce vendredi 25 février, à l'appel de la Ligue des Droits de l'Homme et de la France Insoumise. Un rassemblement en soutien au peuple ukrainien et pour la paix.

Ils sont environ 150 à manifester pacifiquement devant la fontaine monumentale de Valence ce vendredi soir. Un rassemblement pour soutenir le peuple ukrainien et promouvoir la paix, à l'appel de la Ligue des Droits de l'Homme et de la France Insoumise. Cet après-midi , le Conseil départemental de la Drôme a hissé le drapeau ukrainien le long de l'avenue du Président Herriot à Valence.

Depuis hier, jeudi 24 février, l'Ukraine et la Russie sont en guerre. Moscou a attaqué Kiev, les troupes russes sont entrées sur le territoire ukrainien. L'attaque de Vladimir Poutine a déjà fait des dizaines de morts et plus de 50 000 Ukrainiens ont fuit en deux jours vers la Pologne et la Moldavie.

Environ 150 personnes se sont retrouvées à Valence ce vendredi soir pour demander une solution pacifique en Ukraine. © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Un autre rassemblement a eu lieu à Privas, ce vendredi soir, à l'appel du Parti communiste. 50 personnes se sont retrouvées devant la mairie.

Samedi, rendez-vous est donné à 11h devant le théâtre d'Annonay, pour réclamer une solution pacifique au conflit, et également sur la place du château à Aubenas à 15 heures, à l'appel de la France Insoumise.