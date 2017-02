PHOTOS - Manifestation dans le calme pour plusieurs milliers de Kurdes à Strasbourg

Ils sont des milliers de kurdes à défiler aujourd'hui dans les rues de Strasbourg, la capitale européenne. Un défilé dans le calme. Comme chaque année depuis 18 ans, les militants réclament la libération de leur leader, emprisonné en Turquie et plus de libertés pour le peuple kurde.

Manifestation dans le calme à Strasbourg aujourd'hui pour les milliers de Kurdes qui participent au défilé annuel des kurdes d'Europe. Ambiance festive pour le cortège avec de la musique et les drapeaux déployés. Cette semaine, des incidents avec des membres de la communauté turque pro gouvernementale ont eu lieu à Sarre Union et à Saverne. Le cortège sous surveillance policière, dispose de son propre service de sécurité, ce samedi, pour éviter tout débordement.

La manifestation des militants kurdes s'est déroulée dans le calme ce samedi à Strasbourg © Radio France - Olivier Vogel

Les militants se sont d'abord réunis dans le quartier gare de Strasbourg avant de rejoindre le quartier de la Meinau. Un meeting doit se tenir en début d'après-midi place des Vanneaux. Les années passent, les slogans restent. "Libérez Öcalan" crient les manifestants depuis 18 ans, ils réclament la libération de leur leader Abdullah Öcalan, capturé à Nairobi en 1999 et condamné en Turquie à la perpétuité. Ils s'en prennent également à l'Etat Turque et réclament la libération de tous les prisonniers politiques en Turquie et demandent également un statut pour le Kurdistan. L'année dernière 15 000 personnes avaient participé au défilé.