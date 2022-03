La communauté ukrainienne à Tours a appelé à un rassemblement ce samedi après-midi à Tours. Plus de 350 personnes ont répondu à l'appel pour manifester leur soutien aux Ukrainiens impactés par la guerre qui dure depuis plus d'une semaine en Ukraine.

Ukraine : plus de 300 personnes rassemblées à Tours en soutien aux victimes du conflit

Des tourangeaux en soutien aux ukrainiens : "On se sent impuissant, découragé, attristé."

Les couleurs bleu et jaune flottaient de nouveau sur le parvis de la mairie de Tours, ce samedi 5 mars après-midi. A l'appel de la communauté ukrainienne en Touraine et de l'association Touraine-Ukraine, plus de 350 personnes se sont rassemblées en soutien aux Ukrainiens touchés par le conflit.

Parmi les personnes présentes, des expatriés touchées directement par cette guerre, comme Daria : "Ma mère, mon père, mes deux grands-mères, mes cousins et tous mes amis sont là-bas. J'ai tellement peur pour eux, que je viens soutenir. C'est tout ce que je peux faire."

Irina et ses deux enfants vivent à Tours depuis plusieurs années. La mère d'Irina est encore en Ukraine. © Radio France - Mathilde Errard

Irina s'inquiète aussi. Sa mère, 73 ans, est coincée dans sa ville natale, au centre du pays. "Jusqu'à la dernière minute, elle n'a pas cru à cette guerre. Aujourd'hui, c'est compliqué pour sortir du pays. Elle est coincée, mais pour le moment dans sa ville, il n'y a pas de bombardements. Mais qu'est-ce qui nous attend après ? C'est insupportable, parce qu'on ne peut rien faire."

Environ 350 personnes se sont rassemblées ce samedi 5 mars à Tours en soutien aux Ukrainiens. © Radio France - Mathilde Errard

Parmi les personnes rassemblées, des Tourangeaux qui n'ont pas de liens directs avec l'Ukraine, mais qui n'imaginaient pas rester chez eux, comme Robert : "On se sent impuissant, découragé, attristé. Et l'action minimum que je pouvais faire, c'est celle-ci."