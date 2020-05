Manifestations dans plusieurs villes des États-Unis après la mort de George Floyd

À Atlanta, New York, Detroit, Dallas, Houston, Las Vegas, Des Moines, Memphis, Portland, Minneapolis et même devant la Maison Blanche à Washington DC, un même slogan : "I can't breathe" ("Je ne peux plus respirer"). Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mai, des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes américaines après la mort en début de semaine d'un Afro-américain lors de son interpellation à Minneapolis, et ce malgré l'inculpation pour homicide involontaire du policier arrêté après plusieurs jours d'émeutes. À Atlanta, des véhicules de patrouille de la police ont été brûlés. Un couvre-feu est même en vigueur depuis vendredi à Minneapolis. Il a été bravé dans la nuit par des manifestants qui ont subi des tirs de gaz lacrymogènes.

La famille de George Floyd, 46 ans, à laquelle le président Donald Trump a déclaré avoir parlé, a salué l'arrestation du policier comme un premier pas sur "la voie de la justice", mais l'a jugée "tardive" et insuffisante. "Nous voulons une inculpation pour homicide volontaire avec préméditation. Et nous voulons voirles autres agents (impliqués) arrêtés", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Pour l'instant, seul le policier Derek Chauvin a été placé en détention, inculpé d'homicide involontaire. Son visage a fait le tour du monde depuis qu'une vidéo devenue virale le montre en train d'interpeller violemment George Floyd lundi à Minneapolis pour un délit mineur, et placer son genou sur son cou. Dans la vidéo, George Floyd supplie et se plaint : "Je ne peux plus respirer".

Ce développement judiciaire fait suite à une troisième nuit d'émeutes dans cette grande ville du Minnesota, dans le nord du pays, où les manifestants réclament que justice soit rendue.

L'ancien président américain Barack Obama a dénoncé la mort de George Floyd, affirmant que son décès ne devrait pas être considéré comme "normal" aux Etats-Unis. De son côté, Donald Trump, qui a dénoncé à plusieurs reprises un crime "tragique", s'en est pris aux "casseurs". "Les pillages seront immédiatement accueillis par les balles", a-t-il ajouté dans un tweet, que le réseau social a décidé vendredi de signaler comme une "apologie de la violence".