Marche pour la paix à Valence : "un message pour dire aux Ukrainiens que le monde ne les a pas oubliés"

Un drapeau de trente mètres de long, des photos de la guerre : la marche pour la paix, au départ du Champ de Mars et qui rejoindra la fontaine monumentale ce vendredi soir sur les boulevards de Valence ne doit pas passer inaperçue Kristina Hnatiuk. Cette jeune femme ukrainienne vit à Valence depuis 2015 et fait partie des organisateurs. Elle souhaite en faire un moment important alors que cette journée marque la première année de guerre en Ukraine.

Avec cette marche pour la paix, quel est le message que vous voulez passer?

Kristina Hnatiuk : Le message, c'est que cette guerre dure déjà depuis bien trop longtemps et qu'on a l'impression que ça devient un peu la normale. Mais ce n'est pas normal et ça doit s'arrêter le plus rapidement possible. C'est un message de soutien envoyé à ceux qui sont restés en Ukraine. Pour leur dire que le monde ne les a pas oubliés, que le soutien continue.

"Le pire, c'est vraiment cette vie sans lendemain"

Vous arrivez à contacter certains membres de votre famille qui sont encore là-bas ? Que vous disent-ils ?

Kristina Hnatiuk : On est tout le temps en contact. Je dirais qu'ils se sont habitués et c'est ça qui est terrible. Ils se sont habitués aux alarmes aériennes. Des fois, ils ne prennent même plus la peine de se cacher parce que c'est tellement souvent. Après, c'est aussi la fatigue, le stress en continu. Et le pire, c'est vraiment cette vie sans lendemain. Ils vivent au jour le jour. Plus personne ne bâtit des plans à long terme. Par exemple, ma cousine avec sa famille voulait construire une maison. Maintenant, elle me dit "à quoi ça sert de construire une maison si demain il y a une bombe qui vient et qui la défonce, ça ne sert absolument à rien".

Par contre ils ne perdent pas l'espoir. Tout l'argent qu'ils mettent de côté, ils le donnent à l'armée et ils donnent beaucoup aux causes humanitaires pour aider l'effort national parce qu'ils y croient. Et nous, on leur dit qu'on est là, que ça va bien finir. Tout le monde fait tout ce qu'il peut. Ça ne peut pas finir autrement que par la victoire.

L'élan de solidarité qui a suivi le début de la guerre en France et en Drôme-Ardèche, est-il toujours aussi important selon vous ?

KH : Oui, il y a beaucoup de réfugiés qui habitent toujours avec des familles françaises qui les hébergent gratuitement. Moi, je reçois des messages de gens qui veulent donner des vêtements, de la nourriture. Donc oui, oui, bien sûr, c'est toujours là. Bien sûr, ce n'est pas la même chose qu'aux premières heures mais c'est toujours là.

1100 réfugiés ukrainiens vivent en Drôme-Ardèche aujourd'hui, souvent des femmes et des enfants. Ils étaient beaucoup plus nombreux au départ. Certains sont sont repartis. Vous comprenez ce choix ?

KH : Oui, tout à fait. Mais beaucoup sont repartis parce que leurs villes ont été libérées. Ces personnes ont senti le besoin de revenir, de réarranger leur vie. Beaucoup doivent tout simplement revenir vers leurs maris parce qu'ils ne peuvent pas quitter le pays. Tous ceux qui sont ici et avec qui j'ai pu échanger sont extrêmement reconnaissants pour l'accueil. Ici, dans la Drôme, ils disent qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. C'est sûr qu'il y a des petits couacs avec les logements. Des fois, il y en a juste pas eu.

"Des adolescents ont du mal à s'intégrer"

Je sais que par exemple, il y a une certaine catégorie, notamment les adolescents qui ont beaucoup de mal à s'intégrer. Donc beaucoup, ce sont les adolescents de seize 17-18 ans qui repartent en Ukraine chez des membres de leur famille parce qu'ils arrivent pas à s'intégrer. Ils reviennent chez eux, ils ont vraiment le besoin, souvent, cet élan patriotique qui fait qu'ils ont le besoin d'être chez eux.

Vous osez croire à la fin de la guerre ?

KH : On sait que ça va encore durer longtemps. Cette année, ça va durer probablement, mais je sais que tout est fait grâce à tous les partenaires qui nous aident, tous réunis autour de cette cause, autour de ce principe moral au dessus des intérêts purement économiques. Cette union, elle va nous permettre justement de gagner dans cette guerre.