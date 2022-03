Marche pour la paix en Ukraine à Limoges : ils demandent aux entreprises Françaises de quitter la Russie

Pour ce sixième samedi de mobilisation, les participants arboraient des parapluies bleus et jaunes pour montrer leur soutien au peuple Ukrainien

"Rester implanté là bas quelque part c'est consentir à l'action qui y est menée", pour Aurore c'est très clair, toutes les entreprises Françaises devraient quitter le territoire Russe le temps de la guerre. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations principales en ce sixième samedi de mobilisation pour la paix en Ukraine à Limoges, voir toutes les multinationales quitter le pays.

Vadim fait partie des porte-parole pendant le rassemblement, au micro, il insiste sur la nécessité pour ces entreprises d'agir : "c'est peut être pas indéfiniment, mais il faut humilier les Russes". Né à Kiev, le trentenaire est arrivé en France en 2015 et se mobilise depuis le début de la guerre pour faire entendre la voix de son peuple.

une mobilisation primordiale

Parmi les trois-cents personnes mobilisées, toutes ne sont pas aussi catégoriques : "je suis un peu partagée, parce que je pense qu'il y a des Russes qui vont crever de faim aussi" affirme Cathy. Elle vient d'accueillir plusieurs membres de la famille de sa belle-fille Ukrainienne, qui ont été contraints de fuir leur pays.

Cette femme de 70 ans estime primordial de continuer de se mobiliser en France, notamment à travers les marches. Après plus de trente jours de guerre, elle explique : " je ne sais plus si je dois regarder les infos ou pas. J'évite, parce que ce n'est plus une guerre, c'est un massacre".

Beaucoup témoignent un fort respect pour le peuple Ukrainien : "quand je vois ce qu'ils sont capables de faire dans leur pays, moi je les admire" assure Cathy.